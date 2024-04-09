https://sputnik-georgia.ru/20240409/torgovlya-lyudmi-v-gruzii--prokuratura-predyavila-obvinenie-vladeltsu-ferm-287239004.html

Трефикинг в Грузии – прокуратура предъявила обвинение владельцу ферм

Трефикинг в Грузии – прокуратура предъявила обвинение владельцу ферм

Sputnik Грузия

Потерпевших заставляли выполнять задания в любое время дня и ночи, оскорбляли словесно и физически и не отпускали домой 09.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-09T17:05+0400

2024-04-09T17:05+0400

2024-04-09T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Житель Грузии арестован за трудовую эксплуатацию четырех человек на своих фермах с применением насилия и угроз, говорится в сообщении прокуратуры Грузии. МВД после получения информации от Инспекции труда провело расследование и установило, что 43-летний мужчина обманом и с применением насилия заставлял четырех человек бесплатно работать на его фермах в одном из регионов Грузии от Инспекции труда. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Обвиняемый заставлял их выполнять свои задания в любое время дня и ночи, оскорблял их словесно и физически и не отпускал домой. Потерпевшие, находившиеся в невыносимых условиях, смогли сбежать с территории фермы, но обвиняемый, применяя физическое насилие и угрозы, вернул их назад и насильно заставил работать. Трем жертвам позже вновь удалось сбежать с территории фермы, а один человек находился в трудовой эксплуатации до 4 апреля 2024 года. Задержанному предъявлено обвинение по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении более двух лиц при отягчающих обстоятельствах" УК Грузии. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 17 лет. По ходатайству прокуратуры в качестве меры пресечения обвиняемый был заключен под стражу. По информации СМИ, речь идет о жителе региона Кахети, также сообщается, что обвиняемый не отдавал потерпевшим удостоверения личности и мобильные телефоны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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