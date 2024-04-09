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В центре Тбилиси состоялось шествие против закона об "иноагентах" – видео

В центре Тбилиси состоялось шествие против закона об "иноагентах" – видео

Sputnik Грузия

Масштабная акция протеста состоялась в Тбилиси на проспекте Руставели. Сотни участников шествия прошли с площади Республики до здания парламента Грузии. 09.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-09T19:36+0400

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Акция состоялась в память о погибших 9 апреля 1989 года и против закона об "иноагентах". Среди собравшихся были люди разных возрастов, они несли флаги Грузии и ЕС и большой баннер через весь проспект. Впереди акции ехали мотоциклисты.

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