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В центре Тбилиси состоялось шествие против закона об "иноагентах" – видео
В центре Тбилиси состоялось шествие против закона об "иноагентах" – видео
Sputnik Грузия
Масштабная акция протеста состоялась в Тбилиси на проспекте Руставели. Сотни участников шествия прошли с площади Республики до здания парламента Грузии. 09.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-09T19:36+0400
2024-04-09T19:36+0400
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Акция состоялась в память о погибших 9 апреля 1989 года и против закона об "иноагентах". Среди собравшихся были люди разных возрастов, они несли флаги Грузии и ЕС и большой баннер через весь проспект. Впереди акции ехали мотоциклисты.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции, акции протеста, тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции, акции протеста, тбилиси, видео
В центре Тбилиси состоялось шествие против закона об "иноагентах" – видео
19:36 09.04.2024 (обновлено: 22:20 09.04.2024)
Масштабная акция протеста состоялась в Тбилиси на проспекте Руставели. Сотни участников шествия прошли с площади Республики до здания парламента Грузии.
Акция состоялась в память о погибших 9 апреля 1989 года и против закона об "иноагентах". Среди собравшихся были люди разных возрастов, они несли флаги Грузии и ЕС и большой баннер через весь проспект. Впереди акции ехали мотоциклисты.