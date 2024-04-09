Вражеское отношение к Грузии – депутат о марше против закона об "иноагентах"
22:03 09.04.2024 (обновлено: 22:25 09.04.2024)
© courtesy of Rati IonatamishaviliДепутат Рати Ионатамишвили
© courtesy of Rati Ionatamishavili
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Невозможно совершить более вражеского поступка – они проводят 9 апреля шествия против прозрачности и независимости, считает депутат от правящей партии
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Неправительственные организации и партии маршем против законопроекта об "иноагентах" показали свое лицо, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили.
Тысячи человек присоединились к "Маршу свободы" против проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" 9 апреля, организованному неправительственными организациями. Они с требованием отозвать закон прошли маршем по центральному проспекту Руставели, на несколько часов перекрыв центр города.
"Большего символизма и большей люстрации не может быть, как невозможно совершить более вражеского поступка – они проводят 9 апреля шествия против прозрачности и независимости", – заявил Ионатамишвили журналистам.
В Грузии 9 апреля отмечают День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.
Парламентское большинство инициировало проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии уже подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы.
Детали законопроекта
Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.