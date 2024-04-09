https://sputnik-georgia.ru/20240409/vrazheskoe-otnoshenie-k-gruzii--deputat-o-marshe-protiv-zakona-o-inoagentakh-287247843.html

Вражеское отношение к Грузии – депутат о марше против закона об "иноагентах"

Вражеское отношение к Грузии – депутат о марше против закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Невозможно совершить более вражеского поступка – они проводят 9 апреля шествия против прозрачности и независимости, считает депутат от правящей партии 09.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-09T22:03+0400

2024-04-09T22:03+0400

2024-04-09T22:25+0400

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законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Неправительственные организации и партии маршем против законопроекта об "иноагентах" показали свое лицо, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Тысячи человек присоединились к "Маршу свободы" против проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" 9 апреля, организованному неправительственными организациями. Они с требованием отозвать закон прошли маршем по центральному проспекту Руставели, на несколько часов перекрыв центр города. В Грузии 9 апреля отмечают День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину. Парламентское большинство инициировало проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии уже подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы. Детали законопроекта Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: Иностранная сила – это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, законопроект об иноагентах