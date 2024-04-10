https://sputnik-georgia.ru/20240410/doroga-svyazyvayuschaya-tbilisi-s-telavi-budet-zakryta-v-techenie-dvukh-nedel-287266735.html

Дорога из Тбилиси в Телави будет закрыта две недели

Дорога из Тбилиси в Телави будет закрыта две недели

Sputnik Грузия

Водители смогут ездить по автодороге международного значения Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи 10.04.2024, Sputnik Грузия

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дороги

грузинские дороги, машины и их водители

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тбилиси

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Движение всех видов транспортных средств на дороге внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави (27-33 км) будет запрещено с 11 по 25 апреля в связи с ремонтными работами, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.В указанный период водители смогут ездить по автодороге международного значения Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи. Движение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции. Ремонтируемый участок включает в себя восемь оползневых отрезков. В рамках проекта на участке Гомборского перевала в оползневых зонах будет реализована дренажная система и замена слабых грунтов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество, телави, тбилиси, департамент автомобильных дорог