https://sputnik-georgia.ru/20240410/doroga-svyazyvayuschaya-tbilisi-s-telavi-budet-zakryta-v-techenie-dvukh-nedel-287266735.html
Дорога из Тбилиси в Телави будет закрыта две недели
Дорога из Тбилиси в Телави будет закрыта две недели
Sputnik Грузия
Водители смогут ездить по автодороге международного значения Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи 10.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-10T21:01+0400
2024-04-10T21:01+0400
2024-04-10T21:15+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Движение всех видов транспортных средств на дороге внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави (27-33 км) будет запрещено с 11 по 25 апреля в связи с ремонтными работами, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.В указанный период водители смогут ездить по автодороге международного значения Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи. Движение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции. Ремонтируемый участок включает в себя восемь оползневых отрезков. В рамках проекта на участке Гомборского перевала в оползневых зонах будет реализована дренажная система и замена слабых грунтов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество, телави, тбилиси, департамент автомобильных дорог
дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество, телави, тбилиси, департамент автомобильных дорог
Дорога из Тбилиси в Телави будет закрыта две недели
21:01 10.04.2024 (обновлено: 21:15 10.04.2024)
Водители смогут ездить по автодороге международного значения Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Движение всех видов транспортных средств на дороге внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави (27-33 км) будет запрещено с 11 по 25 апреля в связи с ремонтными работами, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.
В рамках проекта будет отремонтирован участок автодороги Вазиани-Гомбори-Телави протяженностью 33,6 км. Работы финансируются из государственного бюджета на сумму 66,7 млн лари.
В указанный период водители смогут ездить по автодороге международного значения Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи. Движение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.
Ремонтируемый участок включает в себя восемь оползневых отрезков. В рамках проекта на участке Гомборского перевала в оползневых зонах будет реализована дренажная система и замена слабых грунтов.