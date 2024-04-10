https://sputnik-georgia.ru/20240410/dostupnye-bilety-v-germaniyu-dlya-gruzinskikh-bolelschikov--minekonomiki-vedet-peregovory-287250894.html

Доступные билеты в Германию для грузинских болельщиков – Минэкономики ведет переговоры

Доступные билеты в Германию для грузинских болельщиков – Минэкономики ведет переговоры

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по футболу впервые сыграет на чемпионате Европы 10.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-10T13:15+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Министерство экономики Грузии активно работает с представителями зарегистрированных в стране авиакомпаний для увеличения частоты полетов и добавления рейсов из Грузии в города Германии (Дюссельдорф, Дортмунд и Гамбург) в дни проведения чемпионата Европы по футболу, сообщила замглавы ведомства Мариам Квривишвили.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поручил Минэкономики обеспечить дополнительными авиарейсами и доступными ценами на авиабилеты болельщиков сборной Грузии, которые поедут на чемпионат Европы по футболу в Германию, который пройдет с 18 июня по 18 июля 2024 года.Также проведены переговоры с иностранными авиакомпаниями, выполняющими рейсы между городами Грузии и Германии, отметил она.Минэкономики будет тесно сотрудничать со всеми авиакомпаниями, чтобы у правительства Грузии был правильный план действий и видение, как стимулировать еще большее количество прямых рейсов по доступным ценам, сообщила Квривишвили.Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых – 4:2. Сборная Грузии попала в группу F со сборными Турции, Португалии и Чехии. Продажа билетов на матчи начнется 15 апреля на официальных платформах УЕФА. Расписание матчей сборной Грузии: 18 июня (Дортмунд)Грузия – Турция 22 июня (Гамбург)Грузия – Чехия 26 июня (Гельзенкирхен)Грузия – ПортугалияСборная Грузии за выход на Евро получит от УЕФА призовые в размере 9,25 млн евро. За каждую победу в группе команда заработает по миллиону, а за ничью – по полмиллиона евро. На Евро-2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузии, Украины и Польши. Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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