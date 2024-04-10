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Грузия и Китай подписали соглашение о безвизовом режиме

Грузия и Китай подписали соглашение о безвизовом режиме

Sputnik Грузия

После вступления в силу соглашения граждане Грузии смогут находиться в Китае 30 дней без виз, отметили в МИДе 10.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-10T16:24+0400

2024-04-10T16:24+0400

2024-04-10T16:54+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и посол Китая в Грузии Чжоу Цзян подписали соглашение между правительствами двух стран "О взаимном освобождении визовых требований владельцев ординарных паспортов", которое даст возможность гражданам Грузии ездить без виз в Китай. "Существование безвизового режима представляет собой важное обстоятельство для укрепления дружбы между народами и развития-углубления экономических связей между странами", – заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили. Министр отметил, что соглашение придаст новый импульс дружеским отношениям Грузии и Китая и дальнейшему развитию сотрудничества, а также будет способствовать контактам между народами и полному использованию туристических, культурных и торгово-экономических связей. После вступления в силу соглашения граждане Грузии смогут находиться в Китае 30 дней без виз. Соглашение вступит в силу после завершения внутренних правовых процедур в обеих странах. В связи с введением безвизового режима для граждан Грузии китайская авиакомпания China Southern Airlines планирует увеличить частоту рейсов в Грузию в летнем сезоне. Кроме того, после вступления в силу безвизового режима начнется обсуждение вопроса о прямых авиарейсах между Тбилиси и крупнейшими городами Китая. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году. В 2023 году China Southern Airlines перевезла в Грузию 31 258 пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, китай, илья дарчиашвили, экономика, мид грузии