Грузия и Китай подписали соглашение о безвизовом режиме
16:24 10.04.2024 (обновлено: 16:54 10.04.2024)
© Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaМинистр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и посол Китая в Грузии Чжоу Цзян
© Ministry of Foreign Affairs of Georgia
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После вступления в силу соглашения граждане Грузии смогут находиться в Китае 30 дней без виз, отметили в МИДе
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и посол Китая в Грузии Чжоу Цзян подписали соглашение между правительствами двух стран "О взаимном освобождении визовых требований владельцев ординарных паспортов", которое даст возможность гражданам Грузии ездить без виз в Китай.
© Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaМинистр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и посол Китая в Грузии Чжоу Цзян
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и посол Китая в Грузии Чжоу Цзян
© Ministry of Foreign Affairs of Georgia
"Существование безвизового режима представляет собой важное обстоятельство для укрепления дружбы между народами и развития-углубления экономических связей между странами", – заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.
© Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaМинистр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и посол Китая в Грузии Чжоу Цзян
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и посол Китая в Грузии Чжоу Цзян
© Ministry of Foreign Affairs of Georgia
Министр отметил, что соглашение придаст новый импульс дружеским отношениям Грузии и Китая и дальнейшему развитию сотрудничества, а также будет способствовать контактам между народами и полному использованию туристических, культурных и торгово-экономических связей.
© Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaМинистр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и посол Китая в Грузии Чжоу Цзян
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и посол Китая в Грузии Чжоу Цзян
© Ministry of Foreign Affairs of Georgia
После вступления в силу соглашения граждане Грузии смогут находиться в Китае 30 дней без виз. Соглашение вступит в силу после завершения внутренних правовых процедур в обеих странах.
В связи с введением безвизового режима для граждан Грузии китайская авиакомпания China Southern Airlines планирует увеличить частоту рейсов в Грузию в летнем сезоне.
© Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaМинистр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и посол Китая в Грузии Чжоу Цзян
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и посол Китая в Грузии Чжоу Цзян
© Ministry of Foreign Affairs of Georgia
Кроме того, после вступления в силу безвизового режима начнется обсуждение вопроса о прямых авиарейсах между Тбилиси и крупнейшими городами Китая.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
© Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaМинистр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и посол Китая в Грузии Чжоу Цзян
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и посол Китая в Грузии Чжоу Цзян
© Ministry of Foreign Affairs of Georgia
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.
В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году. В 2023 году China Southern Airlines перевезла в Грузию 31 258 пассажиров.