https://sputnik-georgia.ru/20240410/istoricheskoe-reshenie--ekspert-o-popolnenii-natsbankom-rezervov-zolotom-287265775.html
Историческое решение – эксперт о пополнении Нацбанком резервов золотом
Историческое решение – эксперт о пополнении Нацбанком резервов золотом
Sputnik Грузия
Регулятор приобрел 7 тонн монетарного золота высшей пробы на 500 миллионов долларов 10.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-10T19:14+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Впервые Национальный банк Грузии пополнил валютные резервы золотом, что является историческим моментом, заявил эксперт по экономическим вопросам Георгий Цуцкиридзе.Нацбанк Грузии впервые в истории независимости страны добавил монетарное золото к своим валютным резервам, как одно из безопасных и всегда ценных активов. Регулятор приобрел 7 тонн монетарного золота высшей пробы (999,9) на 500 миллионов долларов в виде слитков международных стандартов на Лондонском рынке золотых слитков, которые и в настоящее время хранятся в Лондоне. На сегодняшний день объем купленного золота равен примерно 11% международных резервов Нацбанка. Это золото будет размещено в хранилище Нацбанка в Грузии. По мнению экономиста, золото является одним из привлекательных, стабильных активов, своего рода "подушкой безопасности" для экономики и высокой инфляции во время кризисов. Решение Нацбанка Цуцкиридзе считает абсолютно оправданным во времени, так как оно расчитано на долгосрочную перспективу. По его словам, если оценивать глобальные процессы, риски возрастают, в том числе финансовые, геополитические, в условиях событий на Украине, конфликтов Израиля с ХАМАСом и Ираном. Цуцкиридзе не исключил, что в будущем регулятор, возможно, снова приобретет золотые слитки для пополнения международных резервов. Структура международных резервов Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,3 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора. Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 450,3 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,9 тысячи долларов. До сих пор Нацбанк Грузии не хранил средства в золоте. Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 421,6 тысячи долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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национальный банк грузии, мвф, лондон, украина, израиль, новости, грузия, экономика, хамас, золото, экономика
Историческое решение – эксперт о пополнении Нацбанком резервов золотом
19:14 10.04.2024 (обновлено: 19:26 10.04.2024)
Регулятор приобрел 7 тонн монетарного золота высшей пробы на 500 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Впервые Национальный банк Грузии пополнил валютные резервы золотом, что является историческим моментом, заявил эксперт по экономическим вопросам Георгий Цуцкиридзе.
Нацбанк Грузии впервые в истории независимости страны добавил монетарное золото к своим валютным резервам, как одно из безопасных и всегда ценных активов. Регулятор приобрел 7 тонн монетарного золота высшей пробы (999,9) на 500 миллионов долларов в виде слитков международных стандартов на Лондонском рынке золотых слитков, которые и в настоящее время хранятся в Лондоне.
На сегодняшний день объем купленного золота равен примерно 11% международных резервов Нацбанка. Это золото будет размещено в хранилище Нацбанка в Грузии.
"Золото – очень интересный актив. Это исторический момент. Это произошло впервые, когда Нацбанк приобрел 7 тонн золотых слитков на сумму 500 млн долларов. Это произошло в Лондоне. Там хранятся наши международные резервы. Отмечу, что многие страны имеют резервы золота. Они не хранят этот резерв только в одном месте или только в центральном банке своей страны", – сказал Цуцкиридзе журналистам на пресс-конференции в пресс-клубе "Квира".
По мнению экономиста, золото является одним из привлекательных, стабильных активов, своего рода "подушкой безопасности" для экономики и высокой инфляции во время кризисов.
"Я оцениваю это совершенно нормально, позитивно. Цена золота не колеблется, она растет", – отметил он.
Решение Нацбанка Цуцкиридзе считает абсолютно оправданным во времени, так как оно расчитано на долгосрочную перспективу.
По его словам, если оценивать глобальные процессы, риски возрастают, в том числе финансовые, геополитические, в условиях событий на Украине, конфликтов Израиля с ХАМАСом и Ираном.
"Поэтому в этих условиях следует ожидать не падения цены на золото, а ее роста. Решение Нацбанка абсолютно оправдано во времени", – отметил он.
Цуцкиридзе не исключил, что в будущем регулятор, возможно, снова приобретет золотые слитки для пополнения международных резервов.
Структура международных резервов
Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,3 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.
В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (3,6 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (704,8 миллиона долларов).
Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 450,3 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,9 тысячи долларов. До сих пор Нацбанк Грузии не хранил средства в золоте.
Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 421,6 тысячи долларов.