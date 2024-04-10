https://sputnik-georgia.ru/20240410/istoricheskoe-reshenie--ekspert-o-popolnenii-natsbankom-rezervov-zolotom-287265775.html

Историческое решение – эксперт о пополнении Нацбанком резервов золотом

Историческое решение – эксперт о пополнении Нацбанком резервов золотом

Sputnik Грузия

Регулятор приобрел 7 тонн монетарного золота высшей пробы на 500 миллионов долларов 10.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-10T19:14+0400

2024-04-10T19:14+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Впервые Национальный банк Грузии пополнил валютные резервы золотом, что является историческим моментом, заявил эксперт по экономическим вопросам Георгий Цуцкиридзе.Нацбанк Грузии впервые в истории независимости страны добавил монетарное золото к своим валютным резервам, как одно из безопасных и всегда ценных активов. Регулятор приобрел 7 тонн монетарного золота высшей пробы (999,9) на 500 миллионов долларов в виде слитков международных стандартов на Лондонском рынке золотых слитков, которые и в настоящее время хранятся в Лондоне. На сегодняшний день объем купленного золота равен примерно 11% международных резервов Нацбанка. Это золото будет размещено в хранилище Нацбанка в Грузии. По мнению экономиста, золото является одним из привлекательных, стабильных активов, своего рода "подушкой безопасности" для экономики и высокой инфляции во время кризисов. Решение Нацбанка Цуцкиридзе считает абсолютно оправданным во времени, так как оно расчитано на долгосрочную перспективу. По его словам, если оценивать глобальные процессы, риски возрастают, в том числе финансовые, геополитические, в условиях событий на Украине, конфликтов Израиля с ХАМАСом и Ираном. Цуцкиридзе не исключил, что в будущем регулятор, возможно, снова приобретет золотые слитки для пополнения международных резервов. Структура международных резервов Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,3 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора. Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 450,3 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,9 тысячи долларов. До сих пор Нацбанк Грузии не хранил средства в золоте. Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 421,6 тысячи долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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национальный банк грузии, мвф, лондон, украина, израиль, новости, грузия, экономика, хамас, золото, экономика