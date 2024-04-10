https://sputnik-georgia.ru/20240410/kvaratskheliya-priznan-samym-tsennym-igrokom-napoli-v-marte-287251353.html

Кварацхелия признан самым ценным игроком "Наполи" в марте

Кварацхелия признан самым ценным игроком "Наполи" в марте

Sputnik Грузия

Болельщики "Наполи" два месяца подряд выбирают Хвичу Кварацхелия лучшим игроком клуба 10.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-10T19:09+0400

2024-04-10T19:09+0400

2024-04-10T19:09+0400

спорт

новости

грузия

хвича кварацхелия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/0a/287251762_0:0:2382:1341_1920x0_80_0_0_2013d983f410fb32ca7a7e093cd60c01.jpg

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия признан болельщиками клуба самым ценным игроком марта и удостоен титула MVP. MVP – титул, который ежемесячно присуждается самому ценному игроку чемпионата Италии болельщиками клубов. Самые ценные игроки определяются также после каждого матча, тура и по итогам всего сезона.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кварацхелия признали лучшим игроком месяца и в феврале. В пяти февральских матчах в серии А Кварацхелия отметился тремя голами и одним ассистом. В марте Кварацхелия забил один гол и сделал две голевые передачи.Кварацхелия выступает за "Наполи" с июня 2022 года. В этом сезоне грузинский футболист отметился десятью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2027 года. По данным авторитетного немецкого интернет-портала Transfermarkt, стоимость Кварацхелия – 80 млн евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия