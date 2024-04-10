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Кварацхелия признан самым ценным игроком "Наполи" в марте
Кварацхелия признан самым ценным игроком "Наполи" в марте
Sputnik Грузия
Болельщики "Наполи" два месяца подряд выбирают Хвичу Кварацхелия лучшим игроком клуба 10.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-10T19:09+0400
2024-04-10T19:09+0400
2024-04-10T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия признан болельщиками клуба самым ценным игроком марта и удостоен титула MVP. MVP – титул, который ежемесячно присуждается самому ценному игроку чемпионата Италии болельщиками клубов. Самые ценные игроки определяются также после каждого матча, тура и по итогам всего сезона.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кварацхелия признали лучшим игроком месяца и в феврале. В пяти февральских матчах в серии А Кварацхелия отметился тремя голами и одним ассистом. В марте Кварацхелия забил один гол и сделал две голевые передачи.Кварацхелия выступает за "Наполи" с июня 2022 года. В этом сезоне грузинский футболист отметился десятью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2027 года. По данным авторитетного немецкого интернет-портала Transfermarkt, стоимость Кварацхелия – 80 млн евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия
Кварацхелия признан самым ценным игроком "Наполи" в марте
Болельщики "Наполи" два месяца подряд выбирают Хвичу Кварацхелия лучшим игроком клуба
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия признан болельщиками клуба самым ценным игроком марта и удостоен титула MVP.
MVP – титул, который ежемесячно присуждается самому ценному игроку чемпионата Италии болельщиками клубов. Самые ценные игроки определяются также после каждого матча, тура и по итогам всего сезона.
Кварацхелия признали лучшим игроком месяца и в феврале. В пяти февральских матчах в серии А Кварацхелия отметился тремя голами и одним ассистом.
"Номер 77 – первый итальянский футболист, завоевавший титул MVP два месяца подряд в этом сезоне! Поздравляем Квару – самого ценного игрока марта по версии MSC", – написала пресс-служба клуба.
В марте Кварацхелия забил один гол и сделал две голевые передачи.
Кварацхелия выступает за "Наполи" с июня 2022 года. В этом сезоне грузинский футболист отметился десятью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2027 года. По данным авторитетного немецкого интернет-портала Transfermarkt, стоимость Кварацхелия – 80 млн евро.