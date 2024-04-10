Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240410/liderov-industrii-turizma-priglasili-v-gruziyu--287239394.html
Лидеров индустрии туризма пригласили в Грузию
Лидеров индустрии туризма пригласили в Грузию
Sputnik Грузия
Всемирный день туризма отметят в Грузии в 2024 году 10.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-10T10:52+0400
2024-04-10T10:52+0400
грузия
туризм
новости
зураб пололикашвили
всемирная туристская организация
албания
баку
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/09/287238273_0:116:1280:836_1920x0_80_0_0_9ce22fb9e3f0e85cb2a4a216c658ea1c.jpg
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Лидеры индустрии туризма были приглашены в Грузию в рамках европейской комиссии Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), которая проходит в столице Албании, заявила первый заместитель главы Национальной администрации туризма Грузии Тамар Кориаули.Заседание 70-й встречи комиссии в Тиране открыли премьер-министр Албании Эди Рама и генсек Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили. Следующее заседание комиссии состоится в Баку. Заместитель главы Национальной администрации туризма Грузии Тамар Кориаули выступила на мероприятии и среди прочего рассказала о том, как страна будет принимать Всемирный день туризма.Всемирный день туризма в 2024 году отметят в Грузии. Согласно решению Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), основной темой мероприятия станет "Мир и туризм". Международный праздник был учрежден Генассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году.Грузию для участия в масштабных мероприятиях посетит генсек Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), министры туризма государств-членов организации и другие высокопоставленные гости. Грузия была избрана местом проведения главного мероприятия туристической индустрии глобального масштаба в начале июня 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
албания
баку
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/09/287238273_82:0:1219:853_1920x0_80_0_0_177a207530f193218a18e5b26c222b40.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, туризм, новости, зураб пололикашвили, всемирная туристская организация, албания, баку
грузия, туризм, новости, зураб пололикашвили, всемирная туристская организация, албания, баку

Лидеров индустрии туризма пригласили в Грузию

10:52 10.04.2024
© Georgian National Tourism AdministrationГрузия участвует в заседании европейской комиссии Всемирной туристской организации
Грузия участвует в заседании европейской комиссии Всемирной туристской организации - Sputnik Грузия, 1920, 10.04.2024
© Georgian National Tourism Administration
Подписаться
Всемирный день туризма отметят в Грузии в 2024 году
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Лидеры индустрии туризма были приглашены в Грузию в рамках европейской комиссии Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), которая проходит в столице Албании, заявила первый заместитель главы Национальной администрации туризма Грузии Тамар Кориаули.
Заседание 70-й встречи комиссии в Тиране открыли премьер-министр Албании Эди Рама и генсек Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили. Следующее заседание комиссии состоится в Баку.
© Georgian National Tourism AdministrationГрузия участвует в заседании европейской комиссии Всемирной туристской организации
Грузия участвует в заседании европейской комиссии Всемирной туристской организации - Sputnik Грузия, 1920, 09.04.2024
Грузия участвует в заседании европейской комиссии Всемирной туристской организации
© Georgian National Tourism Administration
Заместитель главы Национальной администрации туризма Грузии Тамар Кориаули выступила на мероприятии и среди прочего рассказала о том, как страна будет принимать Всемирный день туризма.

"В рамках этого заседания мы обсудили разные тенденции в глобальной индустрии туризма, рассмотрели динамику ее позитивного восстановления, а также вместе рассуждали об ожиданиях от 2024 года. Помимо этого, мы пригласили в Грузию лидеров индустрии туризма", – заявила Кориаули.

Всемирный день туризма в 2024 году отметят в Грузии. Согласно решению Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), основной темой мероприятия станет "Мир и туризм". Международный праздник был учрежден Генассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году.
Грузию для участия в масштабных мероприятиях посетит генсек Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), министры туризма государств-членов организации и другие высокопоставленные гости.
Грузия была избрана местом проведения главного мероприятия туристической индустрии глобального масштаба в начале июня 2023 года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0