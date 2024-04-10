https://sputnik-georgia.ru/20240410/liderov-industrii-turizma-priglasili-v-gruziyu--287239394.html

Лидеров индустрии туризма пригласили в Грузию

Лидеров индустрии туризма пригласили в Грузию

Sputnik Грузия

Всемирный день туризма отметят в Грузии в 2024 году 10.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Лидеры индустрии туризма были приглашены в Грузию в рамках европейской комиссии Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), которая проходит в столице Албании, заявила первый заместитель главы Национальной администрации туризма Грузии Тамар Кориаули.Заседание 70-й встречи комиссии в Тиране открыли премьер-министр Албании Эди Рама и генсек Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили. Следующее заседание комиссии состоится в Баку. Заместитель главы Национальной администрации туризма Грузии Тамар Кориаули выступила на мероприятии и среди прочего рассказала о том, как страна будет принимать Всемирный день туризма.Всемирный день туризма в 2024 году отметят в Грузии. Согласно решению Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), основной темой мероприятия станет "Мир и туризм". Международный праздник был учрежден Генассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году.Грузию для участия в масштабных мероприятиях посетит генсек Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), министры туризма государств-членов организации и другие высокопоставленные гости. Грузия была избрана местом проведения главного мероприятия туристической индустрии глобального масштаба в начале июня 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, зураб пололикашвили, всемирная туристская организация, албания, баку