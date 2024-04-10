Лидеров индустрии туризма пригласили в Грузию
© Georgian National Tourism AdministrationГрузия участвует в заседании европейской комиссии Всемирной туристской организации
© Georgian National Tourism Administration
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Всемирный день туризма отметят в Грузии в 2024 году
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Лидеры индустрии туризма были приглашены в Грузию в рамках европейской комиссии Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), которая проходит в столице Албании, заявила первый заместитель главы Национальной администрации туризма Грузии Тамар Кориаули.
Заседание 70-й встречи комиссии в Тиране открыли премьер-министр Албании Эди Рама и генсек Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили. Следующее заседание комиссии состоится в Баку.
© Georgian National Tourism AdministrationГрузия участвует в заседании европейской комиссии Всемирной туристской организации
Грузия участвует в заседании европейской комиссии Всемирной туристской организации
© Georgian National Tourism Administration
Заместитель главы Национальной администрации туризма Грузии Тамар Кориаули выступила на мероприятии и среди прочего рассказала о том, как страна будет принимать Всемирный день туризма.
"В рамках этого заседания мы обсудили разные тенденции в глобальной индустрии туризма, рассмотрели динамику ее позитивного восстановления, а также вместе рассуждали об ожиданиях от 2024 года. Помимо этого, мы пригласили в Грузию лидеров индустрии туризма", – заявила Кориаули.
Всемирный день туризма в 2024 году отметят в Грузии. Согласно решению Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), основной темой мероприятия станет "Мир и туризм". Международный праздник был учрежден Генассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году.
Грузию для участия в масштабных мероприятиях посетит генсек Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), министры туризма государств-членов организации и другие высокопоставленные гости.
Грузия была избрана местом проведения главного мероприятия туристической индустрии глобального масштаба в начале июня 2023 года.