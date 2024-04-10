https://sputnik-georgia.ru/20240410/orden-pavshego-v-vov-gruzinskogo-soldata-otpravitsya-v-tbilisi-iz-velikogo-novgoroda-287215685.html

Орден павшего в ВОВ грузинского солдата отправится в Тбилиси из Великого Новгорода

Орден павшего в ВОВ грузинского солдата отправится в Тбилиси из Великого Новгорода

Sputnik Грузия

Награду передадут племяннику бойца спустя 81 год после его гибели на новгородской земле 10.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-10T15:15+0400

2024-04-10T15:15+0400

2024-04-10T15:15+0400

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Осенью 2023 года в Старорусском районе Новгородской области в воронке времён Великой Отечественной войны были найдены личные вещи неизвестного бойца. В том числе орден Красной Звезды. Находку сделали поисковики старорусского отряда "Патриот", входящего в состав новгородской "Поисковой экспедиции "Долина" памяти Н. И. Орлова". Воронка от взрыва расположена в районе деревни Парфеево у аэродрома Старой Руссы. Но останков хозяина ордена в ней поисковики не обнаружили. Из чего был сделан вывод, что он здесь не погиб, а орден утерял. В тяжелейших боевых условиях такое неудивительно. С помощью индивидуального номера на ордене удалось установить его владельца. Им оказался сержант, командир отделения 312 стрелкового полка 26 стрелковой дивизии Шалва Сплибистрович Лагвилава 1915 года рождения. Благодаря информации на сайте "Память народа" поисковики узнали, что он был призван в Тбилиси военным комиссариатом Ленинского района. В наградных документах указан домашний адрес: Грузинская ССР, Кутаисская область, Цулукидзевский район, деревня Сухче. В боях Великой Отечественной войны участвовал с сентября 1942 года. Сражался за Новгородскую землю не только под Старой Руссой, но и под Демянском, где был ранен. Являлся отличником боевой и политической подготовки, получил благодарность от командующего Северо-Западным фронтом. Поисковики надеялись, что Шалва Лагвилава выжил и после войны вернулся в родную деревню. Но сайт обобщённого банка данных "Мемориал" выдал информацию о его гибели 8 августа 1943 года у деревни Липовицы Старорусского района. В послевоенные годы останки грузинского бойца перенесли в братскую могилу в деревне Медниково, где он покоится и сейчас. К поиску подключился эстонский поисковик – руководитель военно-исторического объединения "Фронт Лайн" Андрей Лазурин из Таллина. И грузинский волонтёр Галина Сохадзе. Они и сумели найти родственника Шалвы Лагвилава. К сожалению, парень не успел оставить после себя детей, поэтому прямых потомков у него нет. Зато с войны вернулся живым его младший брат Валерьян Лагвилава. Его сына, Тенгиза Валерьяновича Лагвилава, удалось найти. Сейчас племяннику бойца 72 года, и он живёт в Тбилиси. У него сохранилась фотография дяди с настоящего грузинского застолья. Герой новгородской земли Шалва Лагвилава в центре с бутылкой вина. Теперь орден Красной Звезды будет доставлен в Тбилиси и вручен на ответственное хранение племяннику героя. Отмечу, что это уже не первый случай за последние годы, когда в Грузии удаётся найти родственников воина, павшего в боях на новгородской земле. В 2022 году автору этих строк с помощью издания Sputnik Грузия удалось найти родственников грузинского лётчика Аристотеля Кавтарадзе, совершившего воздушный таран над аэродромом в Новгородской области.

https://sputnik-georgia.ru/20230530/gruzinskiy-geroy-novgorodskogo-neba-278135102.html

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