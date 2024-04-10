Орден павшего в ВОВ грузинского солдата отправится в Тбилиси из Великого Новгорода
© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov/
Подписаться
Награду передадут племяннику бойца спустя 81 год после его гибели на новгородской земле
Осенью 2023 года в Старорусском районе Новгородской области в воронке времён Великой Отечественной войны были найдены личные вещи неизвестного бойца. В том числе орден Красной Звезды.
© courtesy of Lagvilava familyНайденный в Новгородской области орден Красной Звезды
Найденный в Новгородской области орден Красной Звезды
© courtesy of Lagvilava family
Находку сделали поисковики старорусского отряда "Патриот", входящего в состав новгородской "Поисковой экспедиции "Долина" памяти Н. И. Орлова".
Воронка от взрыва расположена в районе деревни Парфеево у аэродрома Старой Руссы. Но останков хозяина ордена в ней поисковики не обнаружили. Из чего был сделан вывод, что он здесь не погиб, а орден утерял. В тяжелейших боевых условиях такое неудивительно.
С помощью индивидуального номера на ордене удалось установить его владельца. Им оказался сержант, командир отделения 312 стрелкового полка 26 стрелковой дивизии Шалва Сплибистрович Лагвилава 1915 года рождения.
© courtesy of Lagvilava familyШалва Сплибистрович Лагвилава - грузинский герой, павший на новгородской земле
Шалва Сплибистрович Лагвилава - грузинский герой, павший на новгородской земле
© courtesy of Lagvilava family
Благодаря информации на сайте "Память народа" поисковики узнали, что он был призван в Тбилиси военным комиссариатом Ленинского района. В наградных документах указан домашний адрес: Грузинская ССР, Кутаисская область, Цулукидзевский район, деревня Сухче.
В боях Великой Отечественной войны участвовал с сентября 1942 года. Сражался за Новгородскую землю не только под Старой Руссой, но и под Демянском, где был ранен. Являлся отличником боевой и политической подготовки, получил благодарность от командующего Северо-Западным фронтом.
Поисковики надеялись, что Шалва Лагвилава выжил и после войны вернулся в родную деревню. Но сайт обобщённого банка данных "Мемориал" выдал информацию о его гибели 8 августа 1943 года у деревни Липовицы Старорусского района.
В послевоенные годы останки грузинского бойца перенесли в братскую могилу в деревне Медниково, где он покоится и сейчас.
Поисковики "Долины" посчитали своим долгом найти в Грузии родственников героя и передать им его орден Красной Звезды.
К поиску подключился эстонский поисковик – руководитель военно-исторического объединения "Фронт Лайн" Андрей Лазурин из Таллина. И грузинский волонтёр Галина Сохадзе.
Они и сумели найти родственника Шалвы Лагвилава. К сожалению, парень не успел оставить после себя детей, поэтому прямых потомков у него нет.
Зато с войны вернулся живым его младший брат Валерьян Лагвилава. Его сына, Тенгиза Валерьяновича Лагвилава, удалось найти.
© courtesy of Lagvilava familyТенгиз Валерьянович Лагвилава
Тенгиз Валерьянович Лагвилава
© courtesy of Lagvilava family
Сейчас племяннику бойца 72 года, и он живёт в Тбилиси. У него сохранилась фотография дяди с настоящего грузинского застолья. Герой новгородской земли Шалва Лагвилава в центре с бутылкой вина.
© courtesy of Lagvilava familyФото с героем Шалвой Лагвилава, сохранившееся у его племянника
Фото с героем Шалвой Лагвилава, сохранившееся у его племянника
© courtesy of Lagvilava family
Теперь орден Красной Звезды будет доставлен в Тбилиси и вручен на ответственное хранение племяннику героя.
Отмечу, что это уже не первый случай за последние годы, когда в Грузии удаётся найти родственников воина, павшего в боях на новгородской земле.
В 2022 году автору этих строк с помощью издания Sputnik Грузия удалось найти родственников грузинского лётчика Аристотеля Кавтарадзе, совершившего воздушный таран над аэродромом в Новгородской области.
30 мая 2023, 14:41