https://sputnik-georgia.ru/20240410/predstavitel-mid-rf-mariya-zakharova-provela-brifing---video-287276960.html
Представитель МИД РФ Мария Захарова провела брифинг - видео
Представитель МИД РФ Мария Захарова провела брифинг - видео
Sputnik Грузия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов. Прямая трансляция. 10.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-10T15:00+0400
2024-04-10T15:00+0400
2024-04-11T15:24+0400
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мультимедиа
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мария захарова
мид рф
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/0b/287276779_108:0:2545:1371_1920x0_80_0_0_4d5b3da9cf69fed367e43c623b8bbbd5.png
Смотрите в видео, что заявила журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
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видео, мультимедиа, россия, мария захарова, мид рф, видео
видео, мультимедиа, россия, мария захарова, мид рф, видео
Представитель МИД РФ Мария Захарова провела брифинг - видео
15:00 10.04.2024 (обновлено: 15:24 11.04.2024)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов. Прямая трансляция.
Смотрите в видео, что заявила журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.