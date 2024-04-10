https://sputnik-georgia.ru/20240410/tbilisskoe-metro-obnovyat-za-schet-aziatskogo-banka-287250288.html

Тбилисское метро обновят на кредит Азиатского банка

Тбилисское метро обновят на кредит Азиатского банка

Sputnik Грузия

Ориентировочная стоимость закупки 97 вагонов – 205 миллионов евро 10.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-10T11:14+0400

2024-04-10T11:14+0400

2024-04-10T11:42+0400

грузия

новости

экономика

тбилисский метрополитен

всемирный банк

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/02/280789648_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_1903939be67450d0f8a0d46a5e9655fb.jpg

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Подвижной состав Тбилисского метрополитена будет обновлен – 97 вагонов (22 поезда) будет приобретено на кредит от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), сообщает медиаплатформа BMG.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Общая стоимость закупки 205 миллионов евро – это ориентировочная сумма, и дополнительные подробности, в том числе что из этой суммы будет кредит, а что покроет бюджет, станет известно после объявления тендера, предположительно, в апреле 2024 года. Согласно тендеру, срок поставки поездов – семь лет. Правила закупокПримечательно, что согласно постановлению правительства Грузии от 8 апреля, "Тбилисская транспортная компания" закупит для Тбилисского метрополитена 97 вагонов на сумму 205 миллионов евро через процедуры АБИИ. Таким образом, постановление правительства Грузии от 5 марта, которое предусматривало объявление международного тендера в соответствии с процедурами закупок Всемирного банка, было признано недействительным. Как пояснили в мэрии Тбилиси, изменились только правила закупок, вместо правила закупок Всемирного банка будет использоваться правило закупок Азиатского банка инвестиций и инфраструктуры, поскольку именно этот банк выразил желание и готовность финансировать проект.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, тбилисский метрополитен, всемирный банк