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Цены на топливо в Грузии продолжают расти: что происходит на рынке?

Цены на топливо в Грузии продолжают расти: что происходит на рынке?

Sputnik Грузия

Эксперты связывают рост цен на бензин в Грузии с ростом цен на нефть на мировом рынке 10.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-10T17:07+0400

2024-04-10T17:07+0400

2024-04-10T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Рост цен продолжает фиксироваться на топливном рынке Грузии: цены на бензин за неделю увеличились на 0,02-0,05 лари, средняя цена за литр бензина класса "премиум" составляет около 3,15 лари, класса "регуляр" – 2,98 лари. Эксперты связывают рост цен на бензин в Грузии с ростом цен на нефть на мировом рынке. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE превышает $89 за баррель. Он отметил, что топливное эмбарго со стороны России не сказалось на ценах на бензин в Грузии. Правительство России с 1 марта 2024 года запретило экспорт бензина в целях стабилизации цен на внутреннем рынке. Запрет временный и будет действовать в течение полугода – до 31 августа. "Я всегда говорил, что топливное эмбарго, введенное Россией, не приведет к росту цен на нефтепродукты в нашей стране. В последнее время Россия не давала нам топливо по такой низкой цене, как в прошлом году, и цены фактически сравнялись с европейскими. Соответственно, грузинские импортеры нефти поставляли европейское топливо, и у нас все это время были стабильные цены", – отметил Иобашвили. Цены продолжат расти Между тем трейдеры нефтепродуктов отмечают, что цены на бензин в Грузии продолжат расти в соответствии с тенденциями на мировом рынке. По его словам, если эта тенденция сохранится, и цены на нефть и нефтепродукты продолжат расти, то цены на бензин на грузинском рынке вырастут на 0,1-0,15 лари. В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть импортируют напрямую. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 марта – 2,6777 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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