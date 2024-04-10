https://sputnik-georgia.ru/20240410/v-tbilisi-sostoyalas-aktsiya-protesta-kurerov-sluzhb-dostavki---video-287267626.html
В Тбилиси состоялась акция протеста курьеров служб доставки – видео
В Тбилиси состоялась акция протеста курьеров служб доставки – видео
Sputnik Грузия
Курьеры служб доставки снова протестуют в столице Грузии. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила акция 10.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-10T20:23+0400
2024-04-10T20:23+0400
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Несколько десятков участников акции протеста потребовали разрешить всем видам двухколесного транспорта ездить по автобусным линиям.Курьеры уже не первый раз протестуют в столице Грузии. Ранее они требовали повышения зарплаты и улучшения условий труда, а также восстановления на работе уволенных сотрудников.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции протеста, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции протеста, видео
В Тбилиси состоялась акция протеста курьеров служб доставки – видео
20:23 10.04.2024 (обновлено: 20:31 10.04.2024)
Курьеры служб доставки снова протестуют в столице Грузии. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила акция
Несколько десятков участников акции протеста потребовали разрешить всем видам двухколесного транспорта ездить по автобусным линиям.
Курьеры уже не первый раз протестуют в столице Грузии. Ранее они требовали повышения зарплаты и улучшения условий труда, а также восстановления на работе уволенных сотрудников.