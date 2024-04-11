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"Банк Грузии" стал владельцем 90% доли армянского "Америабанк"
"Банк Грузии" стал владельцем 90% доли армянского "Америабанк"
Sputnik Грузия
Сумма сделки составила 303,6 млн долларов, а у армянского банка не сменятся ни бренд, ни менеджмент 11.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-11T20:44+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. "Банк Грузии" (Bank of Georgia Group PLC) приобрел крупнейший банк Армении "Америабанк" за 303,6 миллиона долларов и стал владельцем 90% его доли, сообщила грузинская кредитная организация. О том, что "Банк Грузии" (Bank of Georgia Group PLC) ведет переговоры с акционерами "Америабанк" о покупке 100% доли, стало известно в феврале 2024 года. Уже 29 марта Центральный банк Армении дал предварительное согласие на продажу "Америабанка" владельцам грузинского банка. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно сделке, 60% акций числится за владельцами Bank of Georgia – корпорацией Bank of Georgia Croup PLC, еще 30% – за самим Bank of Georgia. Оставшиеся 10% обратно получил его прежний акционер – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Сумма сделки составила 303,6 млн долларов. По ее условиям, у армянского банка не сменятся ни бренд, ни менеджмент. По словам вице-президента Центрального банка Армении Ованеса Хачатряна, это крупнейшая иностранная инвестиция в финансовый сектор Армении, поскольку до сих пор ни один из трех крупнейших банков Армении не принадлежал иностранной группе. По его словам, Центробанк Армении приветствует любые прямые иностранные инвестиции и стратегических инвесторов в сфере финансов. "В первую очередь, "Америабанк" сохранит свое имя и бренд. Будем ждать обновленной стратегии "Америабанка", и в более широком смысле это большой плюс в экономических отношениях между Грузией и Арменией", – сказал он. Хачатрян не исключил, что 10-процентная доля банка, принадлежащая ЕБРР, также может быть выкуплена новым владельцем. С 1994 года "Банк Грузии" занимается разработкой розничных и персональных банковских продуктов и услуг, которыми в настоящее время пользуются более 1,6 миллиона активных потребителей. В банке занято около 7 тысяч сотрудников. Акции банка размещены на Лондонской фондовой бирже. Ameriabank был основан в 1910 году как филиал Кавказского коммерческого банка, который в годы советской власти был преобразован в армянский филиал Внешэкономбанка СССР. Банковская лицензия получена в 1992 году, а в 2008 году банк вышел на армянский финансовый рынок. Трижды получал статус лучшего банка Армении. Ранее акционерами банка числились компания Imast Group (бывшая Ameria Group, 48,82% акций, основана российским бизнесменом Рубеном Варданяном), Европейский Банк реконструкции и развития (17,71%), Азиатский банк развития (13,91%), а также ESPS Group (куда входит ряд менеджеров Ameria Group, 12,05%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, "банк грузии", армения, ебрр
грузия, новости, экономика, "банк грузии", армения, ебрр
"Банк Грузии" стал владельцем 90% доли армянского "Америабанк"
Сумма сделки составила 303,6 млн долларов, а у армянского банка не сменятся ни бренд, ни менеджмент
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. "Банк Грузии" (Bank of Georgia Group PLC) приобрел крупнейший банк Армении "Америабанк" за 303,6 миллиона долларов и стал владельцем 90% его доли, сообщила грузинская кредитная организация.
О том, что "Банк Грузии" (Bank of Georgia Group PLC) ведет переговоры с акционерами "Америабанк" о покупке 100% доли, стало известно в феврале 2024 года. Уже 29 марта Центральный банк Армении дал предварительное согласие на продажу "Америабанка" владельцам грузинского банка.
Согласно сделке, 60% акций числится за владельцами Bank of Georgia – корпорацией Bank of Georgia Croup PLC, еще 30% – за самим Bank of Georgia. Оставшиеся 10% обратно получил его прежний акционер – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
Сумма сделки составила 303,6 млн долларов. По ее условиям, у армянского банка не сменятся ни бренд, ни менеджмент.
По словам вице-президента Центрального банка Армении Ованеса Хачатряна, это крупнейшая иностранная инвестиция в финансовый сектор Армении, поскольку до сих пор ни один из трех крупнейших банков Армении не принадлежал иностранной группе.
"Это первый случай, когда иностранный банк покупает один из трех крупнейших банков Армении. Поэтому с нашей стороны было важным решением разрешить банку соседней, дружественной страны войти на армянский рынок", – заявил Хачатрян в эфире медиаплатформы BMG.
По его словам, Центробанк Армении приветствует любые прямые иностранные инвестиции и стратегических инвесторов в сфере финансов.
"В первую очередь, "Америабанк" сохранит свое имя и бренд. Будем ждать обновленной стратегии "Америабанка", и в более широком смысле это большой плюс в экономических отношениях между Грузией и Арменией", – сказал он.
Хачатрян не исключил, что 10-процентная доля банка, принадлежащая ЕБРР, также может быть выкуплена новым владельцем.
С 1994 года "Банк Грузии" занимается разработкой розничных и персональных банковских продуктов и услуг, которыми в настоящее время пользуются более 1,6 миллиона активных потребителей. В банке занято около 7 тысяч сотрудников. Акции банка размещены на Лондонской фондовой бирже.
Ameriabank был основан в 1910 году как филиал Кавказского коммерческого банка, который в годы советской власти был преобразован в армянский филиал Внешэкономбанка СССР. Банковская лицензия получена в 1992 году, а в 2008 году банк вышел на армянский финансовый рынок. Трижды получал статус лучшего банка Армении.
Ранее акционерами банка числились компания Imast Group (бывшая Ameria Group, 48,82% акций, основана российским бизнесменом Рубеном Варданяном), Европейский Банк реконструкции и развития (17,71%), Азиатский банк развития (13,91%), а также ESPS Group (куда входит ряд менеджеров Ameria Group, 12,05%).