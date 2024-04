https://sputnik-georgia.ru/20240411/bank-gruzii-stal-vladeltsem-90-doli-armyanskogo-ameriabank-287280441.html

"Банк Грузии" стал владельцем 90% доли армянского "Америабанк"

"Банк Грузии" стал владельцем 90% доли армянского "Америабанк"

Сумма сделки составила 303,6 млн долларов, а у армянского банка не сменятся ни бренд, ни менеджмент 11.04.2024

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. "Банк Грузии" (Bank of Georgia Group PLC) приобрел крупнейший банк Армении "Америабанк" за 303,6 миллиона долларов и стал владельцем 90% его доли, сообщила грузинская кредитная организация. О том, что "Банк Грузии" (Bank of Georgia Group PLC) ведет переговоры с акционерами "Америабанк" о покупке 100% доли, стало известно в феврале 2024 года. Уже 29 марта Центральный банк Армении дал предварительное согласие на продажу "Америабанка" владельцам грузинского банка. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно сделке, 60% акций числится за владельцами Bank of Georgia – корпорацией Bank of Georgia Croup PLC, еще 30% – за самим Bank of Georgia. Оставшиеся 10% обратно получил его прежний акционер – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Сумма сделки составила 303,6 млн долларов. По ее условиям, у армянского банка не сменятся ни бренд, ни менеджмент. По словам вице-президента Центрального банка Армении Ованеса Хачатряна, это крупнейшая иностранная инвестиция в финансовый сектор Армении, поскольку до сих пор ни один из трех крупнейших банков Армении не принадлежал иностранной группе. По его словам, Центробанк Армении приветствует любые прямые иностранные инвестиции и стратегических инвесторов в сфере финансов. "В первую очередь, "Америабанк" сохранит свое имя и бренд. Будем ждать обновленной стратегии "Америабанка", и в более широком смысле это большой плюс в экономических отношениях между Грузией и Арменией", – сказал он. Хачатрян не исключил, что 10-процентная доля банка, принадлежащая ЕБРР, также может быть выкуплена новым владельцем. С 1994 года "Банк Грузии" занимается разработкой розничных и персональных банковских продуктов и услуг, которыми в настоящее время пользуются более 1,6 миллиона активных потребителей. В банке занято около 7 тысяч сотрудников. Акции банка размещены на Лондонской фондовой бирже. Ameriabank был основан в 1910 году как филиал Кавказского коммерческого банка, который в годы советской власти был преобразован в армянский филиал Внешэкономбанка СССР. Банковская лицензия получена в 1992 году, а в 2008 году банк вышел на армянский финансовый рынок. Трижды получал статус лучшего банка Армении. Ранее акционерами банка числились компания Imast Group (бывшая Ameria Group, 48,82% акций, основана российским бизнесменом Рубеном Варданяном), Европейский Банк реконструкции и развития (17,71%), Азиатский банк развития (13,91%), а также ESPS Group (куда входит ряд менеджеров Ameria Group, 12,05%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

