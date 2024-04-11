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Что обсудили представители Грузии и Армении на форуме в Ереване

Что обсудили представители Грузии и Армении на форуме в Ереване

Sputnik Грузия

Глава Минюста Грузии в своем выступлении на форуме отметил важность предпринятых шагов с точки зрения независимости судебной системы 11.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-11T21:46+0400

2024-04-11T21:46+0400

2024-04-11T21:48+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. В Ереване проходит V армяно-грузинский юридический форум с участием органов юстиции Армении и Грузии, сообщает пресс-служба Минюста Грузии. По данным ведомства, министр юстиции Рати Брегадзе на открытии форума отметил важность предпринятых шагов с точки зрения независимости судебной системы. Кроме того, он рассказал о роли юристов и юристов в процессе укрепления верховенства закона. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Брегадзе также рассказал о реформах, осуществляемых в системе министерства, в том числе об инновационных проектах, внедряемых в пенитенциарной системе и системе пробации, современных подходах к предоставлению государственных услуг, привлечении научного сообщества и академических кругов к улучшению законодательной базы. Министр юстиции Армении подчеркнул важность того, что Грузия является одним из лидеров в регионе в плане реформ в сфере правосудия, отметив, что это обстоятельство дает возможность изучить и локализовать важный грузинский опыт во многих вопросах, также поделиться армянским опытом и сравнивать проделанную в сфере работу и реформы. Параллельная конференция Помимо форума, Грузия и Армения обсудили вопросы взаимоотношений в рамках экспертной конференции "Стратегическое партнерство Армения-Грузия: от концепции к реальности". Как заявил на конференции замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия, отношения Армении и Грузии перешли на новый уровень после подписания декларации "Об установлении стратегического партнерства между Республикой Армения и Грузией". Он отметил, что Грузия безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении, а также стабильность и мирное сосуществование на Южном Кавказе. Еще одним вопросом обсуждаемым на конференции стал вопрос завершения процесса делимитации грузино-армянской границы. Он также отметил, что на конференции главными вопросами станут экономическое взаимодействие и контакты между народами. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительным данным, составил 1,1 миллиарда долларов. В январе 2023 года страны подписали соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения", которое вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В январе 2024 года Грузия и Армения заключили в Тбилиси соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, армения, ереван, рати брегадзе, грузино-армянские отношения