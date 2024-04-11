https://sputnik-georgia.ru/20240411/dlya-kritiki-net-osnovaniy--pravyaschaya-partiya-gruzii-otvetila-evrosoyuzu-287278399.html

Для критики нет оснований – правящая партия Грузии ответила Евросоюзу

Для критики нет оснований – правящая партия Грузии ответила Евросоюзу

Sputnik Грузия

Легитимная обеспокоенность властей по поводу непрозрачности неправительственных организаций не должна стать причиной стигматизации, считает посол ЕС 11.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-11T18:08+0400

2024-04-11T18:08+0400

2024-04-11T19:33+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Пусть нам скажут, какому пункту девяти условий Еврокомиссии противоречит закон "О прозрачности иностранного влияния", и мы ответим, а пока они не говорят основания для критики, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Парламентское большинство инициировало проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии уже подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Мы слышим критику, но они не называют ее оснований. Пусть скажут нам, какому пункту из девяти рекомендаций противоречит инициированный проект, и мы ответим", – сказал Мдинарадзе. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что Евросоюз не имеет ничего против прозрачности и у гражданского общества есть свои обязательства, в том числе обязательство представления налоговых деклараций. Посол ЕС подчеркнул, что закон не является ни европейским, ни американским. По его словам, существуют другие пути обеспечения прозрачности, и прозрачность не должна достигаться за счет ограничения возможностей важной и существенной работы. В ответ на это лидер правящей партии отметил, что закон Грузии более мягкий, чем директива Еврокомиссии. "Нам понадобился год, чтобы наши партнеры не использовали слово "российский", я не говорю о лоббизме некоторых европарламентариев. Сейчас, оказывается, что не соответствует ЕС, чье законодательство еще более жесткое, в виде директивы, инициированной Еврокомиссией. Также более строгий закон приняла нижняя палата во Франции и действует в США и других странах, в демократическом цивилизованном мире", – сказал Мдинарадзе. Он отметил, что в грузинском законе одна статья отличается от законов других стран и не касается физических лиц. Он также отметил, что название менее жесткое, чем в американском и российском, но такое же, как в директиве ЕС или в законодательствах других стран, к примеру, Франции. Также Мдинарадзе прокомментировал и заявление посла США в Грузии Робин Данниган. Посол США Робин Данниган заявила, что США обеспокоены тем, что законопроект негативно повлияет на способность местных организаций гражданского общества ежедневно помогать грузинскому народу. При этом она отметила, что законопроект не аналогичен законодательству, действующему в США. В США, по словам посла, закон требует, чтобы организации и частные лица, которые получают деньги за лоббирование интересов иностранных правительств и интересов, должны зарегистрироваться. "Мы благодарны действующему послу США, что у нее совсем другое настрой и отношение, и это нельзя игнорировать, хотя она вчера нас критиковала и говорила, что это не американский закон. В прошлом году один из двух законов был прямым переводом и его назвали российским, и это гораздо более лояльная версия, менее строгая, где есть обязанность только зарегистрироваться и заполнить декларацию, больше никаких обязательств нет в инициированном нами проекте, в отличие от законов других стран", – сказал Мдинарадзе. По его словам, Грузия имеет право на свое собственное мнение и отстаивать его перед партнерами, что положительно сказывается на стране. Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. При том по сравнению, к примеру, с американским "Законом о регистрации иностранных агентов" (FARA), нарушение которого влечет за собой тюремное наказание, грузинский законопроект намного либеральнее. Законопроект лишь требует заполнения деклараций от НПО и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Детали законопроекта Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: Иностранная сила – это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, сша, франция, законопроект об иноагентах