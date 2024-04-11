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Глава Центробанка России выступила в Госдуме – видео
Глава Центробанка России выступила в Госдуме – видео
Sputnik Грузия
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме. Смотрите в видео полную запись выступления. 11.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-11T15:18+0400
2024-04-11T15:18+0400
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Глава Центрального банка России выступила перед депутатами Госдумы РФ.
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видео, мультимедиа, россия, госдума рф, центральный банк росси, видео
видео, мультимедиа, россия, госдума рф, центральный банк росси, видео
Глава Центробанка России выступила в Госдуме – видео
15:18 11.04.2024 (обновлено: 15:29 11.04.2024)
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме. Смотрите в видео полную запись выступления.
Глава Центрального банка России выступила перед депутатами Госдумы РФ.