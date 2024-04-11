https://sputnik-georgia.ru/20240411/ispolzovali-goskredit-ne-po-naznacheniyu--v-gruzii-raskryta-prestupnaya-skhema-287273468.html

Использовали госкредит не по назначению – в Грузии раскрыта преступная схема

Использовали госкредит не по назначению – в Грузии раскрыта преступная схема

Sputnik Грузия

Государству был нанесен ущерб почти на 230 тысяч лари 11.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-11T17:38+0400

2024-04-11T17:38+0400

2024-04-11T17:38+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Уголовное преследование начато в отношении 26 человек за использование государственного целевого кредита, предназначенного для сельскохозяйственной деятельности, не по назначению, а также за изготовление и использование поддельных документов, говорится в сообщении Следственной службы Минфина Грузии. Следствие установило, что в рамках проекта "Государственный льготный сельскохозяйственный кредит" обвиняемые в 2018-2022 годах получили в общей сложности 1,8 млн лари от различных банковских учреждений, основная часть процента которых финансировалась из госбюджета (2,6729 GEL/$1). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кредиты должны были быть использованы для сельскохозяйственной деятельности, включая посадку многолетних культур, закупку инвентаря для винодельни, приобретение мелкого скота, а также строительство ферм и складов. Для получения незаконной материальной выгоды обвиняемые использовали деньги в личных целях, а для того, чтобы скрыть преступления, составляли фальшивые акты закупок. Кроме того, частные аудиторы составляли ложные заключения об использовании кредита. В результате сумма ущерба, причиненного государству, составила 227,7 тысячи лари. Благодаря следственным действиям была исключена возможность причинения государству дополнительного ущерба в размере 238,7 тысячи лари. Уже возмещен ущерб на сумму 179,4 тысячи лари. Принимаются соответствующие меры по обеспечению мобилизации оставшегося ущерба, нанесенного госбюджету. Следствие продолжается по статьям "Незаконное получение кредита", "Использование/сбыт поддельных кредитных или расчетных карт" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков". Преступление наказывается лишением свободы сроком от пяти до восьми лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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