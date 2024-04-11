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Из России в Грузию пытались нелегально ввезти почти полмиллиона долларов
Из России в Грузию пытались нелегально ввезти почти полмиллиона долларов
Sputnik Грузия
Деньги были обнаружены таможенниками при детальном осмотре автомобиля, которым управлял иностранец 11.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-11T23:25+0400
2024-04-11T23:25+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли случай ввоза в страну через ТПП "Казбеги" (граница с Россией) незадекларированной крупной суммы денег – 40 миллионов российских рублей (около 430 тысяч долларов или 1,2 млн лари), сообщили в Службе доходов Минфина Грузии. Деньги были обнаружены таможенниками при детальном осмотре автомобиля, которым управлял иностранец. В соответствии с Таможенным кодексом Грузии деньги у нарушителя были полностью конфискованы. КПП "Верхний Ларс" – это единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе России и Грузии. Он расположен в одноименном селе на т.н. Военно-грузинской дороге, которая проходит через Главный Кавказский хребет. Со стороны Грузии пункты пропуска называются ТПП "Казбеги" и ППП "Дариали".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, таможня, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, происшествия, таможня, служба доходов министерства финансов грузии
Из России в Грузию пытались нелегально ввезти почти полмиллиона долларов
23:25 11.04.2024 (обновлено: 23:36 11.04.2024)
Деньги были обнаружены таможенниками при детальном осмотре автомобиля, которым управлял иностранец
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли случай ввоза в страну через ТПП "Казбеги" (граница с Россией) незадекларированной крупной суммы денег – 40 миллионов российских рублей (около 430 тысяч долларов или 1,2 млн лари), сообщили в Службе доходов Минфина Грузии.
Деньги были обнаружены таможенниками при детальном осмотре автомобиля, которым управлял иностранец.
В соответствии с Таможенным кодексом Грузии деньги у нарушителя были полностью конфискованы.
КПП "Верхний Ларс" – это единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе России и Грузии. Он расположен в одноименном селе на т.н. Военно-грузинской дороге, которая проходит через Главный Кавказский хребет. Со стороны Грузии пункты пропуска называются ТПП "Казбеги" и ППП "Дариали".