https://sputnik-georgia.ru/20240411/iz-rossii-v-gruziyu-pytalis-nelegalno-vvezti-pochti-polmilliona-dollarov-287282429.html

Из России в Грузию пытались нелегально ввезти почти полмиллиона долларов

Из России в Грузию пытались нелегально ввезти почти полмиллиона долларов

Sputnik Грузия

Деньги были обнаружены таможенниками при детальном осмотре автомобиля, которым управлял иностранец 11.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-11T23:25+0400

2024-04-11T23:25+0400

2024-04-11T23:36+0400

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служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли случай ввоза в страну через ТПП "Казбеги" (граница с Россией) незадекларированной крупной суммы денег – 40 миллионов российских рублей (около 430 тысяч долларов или 1,2 млн лари), сообщили в Службе доходов Минфина Грузии. Деньги были обнаружены таможенниками при детальном осмотре автомобиля, которым управлял иностранец. В соответствии с Таможенным кодексом Грузии деньги у нарушителя были полностью конфискованы. КПП "Верхний Ларс" – это единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе России и Грузии. Он расположен в одноименном селе на т.н. Военно-грузинской дороге, которая проходит через Главный Кавказский хребет. Со стороны Грузии пункты пропуска называются ТПП "Казбеги" и ППП "Дариали".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, таможня, служба доходов министерства финансов грузии