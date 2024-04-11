https://sputnik-georgia.ru/20240411/kak-otdykhayut-v-rossii-na-mayskie-prazdniki-v-2024-godu-287279077.html

Как отдыхают в России на майские праздники в 2024 году?

Как отдыхают в России на майские праздники в 2024 году?

Sputnik Грузия

В мае в России, как и во многих странах мира, отмечают Праздник весны и труда и День Победы 11.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-11T19:24+0400

2024-04-11T19:24+0400

2024-04-11T19:24+0400

справки

россия

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Майские праздники скоро наступят, поэтому многих россиян уже интересует, как они будут отдыхать в мае, чтобы правильно использовать свои законные выходные. Как отдыхают в России в мае 2024 года и сколько официальных выходных ожидает россиян на майские праздники, читайте в Sputnik Грузия. Майские праздники Праздник весны и труда отмечают 1 мая в более чем 140 странах мира. История торжества связана с событиями, произошедшими в Чикаго в 1886 году, когда жестоко разогнали бастующих американских рабочих, требующих восьмичасовой рабочий день. Через три года Парижский конгресс II Интернационала увековечил кровопролитный разгон забастовки, приняв решение ежегодно проводить 1 мая демонстрации. День международной солидарности трудящихся в СССР долгие годы был основным государственным праздником. Торжество переименовали в праздник Весны и Труда в 1992-м, после развала Союза. День Победы празднуют 9 мая. Великая Отечественная война, длившаяся почти четыре года, стала в истории человечества самым крупным вооруженным столкновением. В 2024-м отметят 79-ю годовщину Великой Победы над фашистской Германией. День Победы в России отмечают парадами и праздничными мероприятиями. Официальные выходные В России, в соответствии с производственным календарем, в мае 2024 года будет 20 рабочих и 11 официальных праздничных и выходных дней. На Первомай в России будут отдыхать подряд четыре дня – с 28 апреля по 1 мая. Россияне будут отдыхать несколько дней подряд благодаря переносу календарных выходных – с 27 апреля (субботы) на 29 апреля (понедельник) и со 2 ноября (субботы) на 30 апреля (вторник). Целых 4 дня отдыхают в России и на День Победы – с 9 по 12 мая включительно. Праздник Победы выпадает в 2024 году на четверг и, благодаря переносу выходного дня с 6 января (субботы) на 10 мая (пятницу), получились мини-каникулы. И хотя сплошных каникул, как на новогодние праздники, у россиян не получится, на майские торжества вполне возможно отдохнуть и насладиться солнечной погодой и долгожданным теплом. Материал подготовлен на основе открытых источников

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