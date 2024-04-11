https://sputnik-georgia.ru/20240411/kogda-budut-otkryty-izbiratelnye-uchastki-za-rubezhom--otvet-glavy-tsik-gruzii-287280254.html

Когда будут открыты избирательные участки за рубежом – ответ главы ЦИК Грузии

Когда будут открыты избирательные участки за рубежом – ответ главы ЦИК Грузии

Sputnik Грузия

Для принятия участия в выборах, граждане Грузии должны встать на консульский учет до 7 октября 2024 года, заявил глава ЦИК 11.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-11T20:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии следует Избирательному кодекса в вопросе проведения выборов и открытия участков для голосования за рубежом, заявил председатель председатель ЦИК Георгий Каландаришвили. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Официально предвыборная кампания стартует за два месяца до этой даты. Выбирать депутатов парламента будут как внутри страны, так и за рубежом. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"После назначения выборов Министерство иностранных дел предоставляет в Центризбирком информацию о количестве избирателей, находящихся на консульском учете. Это становится основанием для создания избирательных участков в соответствующих дипломатических представительствах, то есть посольствах и консульствах" - сказал Каландаришвили. По его словам, после создания избирательных участков в конкретных населенных пунктах избиратели имеют возможность обратиться в комиссии, созданные в соответствующих дипломатических представительствах, и запросить регистрацию избирателей. После этого у них также будет возможность принять участие в выборах. При этом он отметил, что те граждане Грузии, которые не стоят на консульском учете, не могут потребовать открытия избирательных участков или принять участие в выборах. "Законодательство черным по белому предусматривает простой факт: для открытия избирательных участков на консульском учете должны находится не менее 50 и не более трех тысяч избирателей", - заявил Каландаришвили. Ранее ЦИК заявил, что для принятия участия в выборах, граждане Грузии должны встать на консульский учет до 7 октября 2024 года. По последним данным на 1 сентября 2023 года, на консульском учете находилось 62,6 тысячи граждан. Из 62 598 граждан Грузии, находящихся на консульском учете, несовершеннолетними являются 1501 человек. Наибольшее число граждан Грузии состоит на консульском учете в Греции – 19 039 человек. Далее следуют Азербайджан (6 848) и США (5 199). В странах ЕС на консульском учете состоит 33 418 граждан Грузии. Среди этих стран, помимо Греции, лидируют Германия, Италия и Франция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024