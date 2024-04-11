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Курьеры служб доставки провели новую акцию протеста в Тбилиси - фото
Курьеры служб доставки провели новую акцию протеста в Тбилиси - фото
Sputnik Грузия
Курьеры служб доставки провели новую акцию протеста в Тбилиси. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходила акция. 11.04.2024, Sputnik Грузия
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Курьеры Glovo и Wolt снова протестуют. Это уже не первая акция курьеров служб доставки в столице Грузии.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, общество, акции протеста, фото, новости в фотографиях, фотография

Курьеры служб доставки провели новую акцию протеста в Тбилиси - фото

13:15 11.04.2024 (обновлено: 13:16 11.04.2024)
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Курьеры служб доставки провели новую акцию протеста в Тбилиси. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходила акция.
Курьеры Glovo и Wolt снова протестуют. Это уже не первая акция курьеров служб доставки в столице Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer

Курьеры служб доставки снова протестовали в Тбилиси.

Курьеры служб доставки снова протестовали в Тбилиси. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

Курьеры служб доставки снова протестовали в Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

На этот раз причиной протеста стали проблемы в передвижении по городу.

На этот раз причиной протеста стали проблемы в передвижении по городу. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

На этот раз причиной протеста стали проблемы в передвижении по городу.

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь курьеры требуют разрешить им ездить по полосам движения, которые выделены для автобусов.

Теперь курьеры требуют разрешить им ездить по полосам движения, которые выделены для автобусов. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь курьеры требуют разрешить им ездить по полосам движения, которые выделены для автобусов.

© photo: Sputnik / Stringer

Двигаться в общем потоке для курьеров часто затруднительно.

Двигаться в общем потоке для курьеров часто затруднительно. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

Двигаться в общем потоке для курьеров часто затруднительно.

© photo: Sputnik / Stringer

Особенно на дорогах с высокой плотностью движения или в часы пик.

Особенно на дорогах с высокой плотностью движения или в часы пик. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

Особенно на дорогах с высокой плотностью движения или в часы пик.

© photo: Sputnik / Stringer

Поэтому курьеры просят власти города разрешить занимать им автобусные линии.

Поэтому курьеры просят власти города разрешить занимать им автобусные линии. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

Поэтому курьеры просят власти города разрешить занимать им автобусные линии.

© photo: Sputnik / Stringer

Однако специалистам предстоит изучить вопрос, какие риски несет такая возможность.

Однако специалистам предстоит изучить вопрос, какие риски несет такая возможность. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

Однако специалистам предстоит изучить вопрос, какие риски несет такая возможность.

© photo: Sputnik / Stringer

Насколько безопасным будет разрешить курьерам ездить по автобусным полосам движения?

Насколько безопасным будет разрешить курьерам ездить по автобусным полосам движения? - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

Насколько безопасным будет разрешить курьерам ездить по автобусным полосам движения?

© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси в сервисах доставки сегодня работают сотни курьеров и они активно передвигаются по всему городу в любое время.

В Тбилиси в сервисах доставки сегодня работают сотни курьеров и они активно передвигаются по всему городу в любое время. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси в сервисах доставки сегодня работают сотни курьеров и они активно передвигаются по всему городу в любое время.

© photo: Sputnik / Stringer

Ранее курьеры уже не раз проводили акции протеста, требуя увеличить зарплаты, улучшить условия труда и восстановить на работе уволенных сотрудников.

Ранее курьеры уже не раз проводили акции протеста, требуя увеличить зарплаты, улучшить условия труда и восстановить на работе уволенных сотрудников. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

Ранее курьеры уже не раз проводили акции протеста, требуя увеличить зарплаты, улучшить условия труда и восстановить на работе уволенных сотрудников.

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