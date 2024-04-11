https://sputnik-georgia.ru/20240411/kurery-sluzhb-dostavki-proveli-novuyu-aktsiyu-protesta-v-tbilisi---foto-287274000.html

Курьеры служб доставки провели новую акцию протеста в Тбилиси - фото

Курьеры служб доставки провели новую акцию протеста в Тбилиси - фото

Sputnik Грузия

Курьеры служб доставки провели новую акцию протеста в Тбилиси. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходила акция. 11.04.2024, Sputnik Грузия

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Курьеры Glovo и Wolt снова протестуют. Это уже не первая акция курьеров служб доставки в столице Грузии.

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