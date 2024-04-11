https://sputnik-georgia.ru/20240411/kurery-sluzhb-dostavki-proveli-novuyu-aktsiyu-protesta-v-tbilisi---foto-287274000.html
Курьеры служб доставки провели новую акцию протеста в Тбилиси - фото
Курьеры служб доставки провели новую акцию протеста в Тбилиси - фото
Sputnik Грузия
Курьеры служб доставки провели новую акцию протеста в Тбилиси. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходила акция. 11.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-11T13:15+0400
2024-04-11T13:15+0400
2024-04-11T13:16+0400
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
общество
акции протеста
новости в фотографиях
фотография
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/0a/287261216_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_66059b3c48fd2dde35126c066c09aae1.jpg
Курьеры Glovo и Wolt снова протестуют. Это уже не первая акция курьеров служб доставки в столице Грузии.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/0a/287261216_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e6c1e649719a81af97cb17eee75cdb6d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, общество, акции протеста, фото, новости в фотографиях, фотография
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, общество, акции протеста, фото, новости в фотографиях, фотография
Курьеры служб доставки провели новую акцию протеста в Тбилиси - фото
13:15 11.04.2024 (обновлено: 13:16 11.04.2024)
Курьеры служб доставки провели новую акцию протеста в Тбилиси. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходила акция.
Курьеры Glovo и Wolt снова протестуют. Это уже не первая акция курьеров служб доставки в столице Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
Курьеры служб доставки снова протестовали в Тбилиси.
Курьеры служб доставки снова протестовали в Тбилиси.
© photo: Sputnik / Stringer
На этот раз причиной протеста стали проблемы в передвижении по городу.
На этот раз причиной протеста стали проблемы в передвижении по городу.
© photo: Sputnik / Stringer
Теперь курьеры требуют разрешить им ездить по полосам движения, которые выделены для автобусов.
Теперь курьеры требуют разрешить им ездить по полосам движения, которые выделены для автобусов.
© photo: Sputnik / Stringer
Двигаться в общем потоке для курьеров часто затруднительно.
Двигаться в общем потоке для курьеров часто затруднительно.
© photo: Sputnik / Stringer
Особенно на дорогах с высокой плотностью движения или в часы пик.
Особенно на дорогах с высокой плотностью движения или в часы пик.
© photo: Sputnik / Stringer
Поэтому курьеры просят власти города разрешить занимать им автобусные линии.
Поэтому курьеры просят власти города разрешить занимать им автобусные линии.
© photo: Sputnik / Stringer
Однако специалистам предстоит изучить вопрос, какие риски несет такая возможность.
Однако специалистам предстоит изучить вопрос, какие риски несет такая возможность.
© photo: Sputnik / Stringer
Насколько безопасным будет разрешить курьерам ездить по автобусным полосам движения?
Насколько безопасным будет разрешить курьерам ездить по автобусным полосам движения?
© photo: Sputnik / Stringer
В Тбилиси в сервисах доставки сегодня работают сотни курьеров и они активно передвигаются по всему городу в любое время.
В Тбилиси в сервисах доставки сегодня работают сотни курьеров и они активно передвигаются по всему городу в любое время.
© photo: Sputnik / Stringer
Ранее курьеры уже не раз проводили акции протеста, требуя увеличить зарплаты, улучшить условия труда и восстановить на работе уволенных сотрудников.
Ранее курьеры уже не раз проводили акции протеста, требуя увеличить зарплаты, улучшить условия труда и восстановить на работе уволенных сотрудников.