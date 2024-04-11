https://sputnik-georgia.ru/20240411/makhinatsii-so-skidochnymi-kartami-magazina-nikora-v-gruzii--zaderzhany-dvoe-287272725.html

Махинации со скидочными картами магазина "Никора" в Грузии – задержаны двое

Махинации со скидочными картами магазина "Никора" в Грузии – задержаны двое

Sputnik Грузия

Оба задержанных – условно осужденные граждане Грузии 11.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-11T13:08+0400

2024-04-11T13:08+0400

2024-04-11T13:08+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Двое человек задержаны за махинации с накопленными баллами на скидочных картах покупателей сети магазинов "Никора" при помощи проникновения в компьютерную систему, говорится в сообщении МВД Грузии. Следствие установило, что условно осужденный кассир магазина сохранял личные номера и номера скидочных карт покупателей и передавал их своему так же условно осужденному сообщнику. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сообщник, по версии следствия, скачал мобильное приложение магазина и регистрировался там от имени покупателей, а после тратил накопленные ими баллы в магазинах сети. Полученный доход сообщники делили пополам. Следствие ведется по статье, предусматривающей уголовную ответственность за проникновение в компьютерную систему с целью получения финансовой выгоды. В случае подтверждения вины задержанным грозит до 11 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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