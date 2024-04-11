Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240411/makhinatsii-so-skidochnymi-kartami-magazina-nikora-v-gruzii--zaderzhany-dvoe-287272725.html
Махинации со скидочными картами магазина "Никора" в Грузии – задержаны двое
Махинации со скидочными картами магазина "Никора" в Грузии – задержаны двое
Sputnik Грузия
Оба задержанных – условно осужденные граждане Грузии 11.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-11T13:08+0400
2024-04-11T13:08+0400
грузия
происшествия
новости
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/03/249351825_0:86:1616:995_1920x0_80_0_0_4ea6fe014ddd04a7aa41734eee9caa9b.jpg
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Двое человек задержаны за махинации с накопленными баллами на скидочных картах покупателей сети магазинов "Никора" при помощи проникновения в компьютерную систему, говорится в сообщении МВД Грузии. Следствие установило, что условно осужденный кассир магазина сохранял личные номера и номера скидочных карт покупателей и передавал их своему так же условно осужденному сообщнику. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Сообщник, по версии следствия, скачал мобильное приложение магазина и регистрировался там от имени покупателей, а после тратил накопленные ими баллы в магазинах сети. Полученный доход сообщники делили пополам. Следствие ведется по статье, предусматривающей уголовную ответственность за проникновение в компьютерную систему с целью получения финансовой выгоды. В случае подтверждения вины задержанным грозит до 11 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/03/249351825_88:0:1528:1080_1920x0_80_0_0_debd25031bd159ce3fc0c5fa6998734b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, происшествия, новости, мвд грузии
грузия, происшествия, новости, мвд грузии

Махинации со скидочными картами магазина "Никора" в Грузии – задержаны двое

13:08 11.04.2024
© Sputnik / Alexander ImedashviliСеть супермаркетов Никора
Сеть супермаркетов Никора - Sputnik Грузия, 1920, 11.04.2024
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться
Оба задержанных – условно осужденные граждане Грузии
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Двое человек задержаны за махинации с накопленными баллами на скидочных картах покупателей сети магазинов "Никора" при помощи проникновения в компьютерную систему, говорится в сообщении МВД Грузии.
Следствие установило, что условно осужденный кассир магазина сохранял личные номера и номера скидочных карт покупателей и передавал их своему так же условно осужденному сообщнику.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Сообщник, по версии следствия, скачал мобильное приложение магазина и регистрировался там от имени покупателей, а после тратил накопленные ими баллы в магазинах сети. Полученный доход сообщники делили пополам.
Следствие ведется по статье, предусматривающей уголовную ответственность за проникновение в компьютерную систему с целью получения финансовой выгоды. В случае подтверждения вины задержанным грозит до 11 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0