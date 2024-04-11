https://sputnik-georgia.ru/20240411/neobkhodimo-li-prinimat-zakon-ob-inoagentakh-v-gruzii---mnenie-ombudsmena-287281709.html

Необходимо ли принимать закон об "иноагентах" в Грузии – мнение омбудсмена

Необходимо ли принимать закон об "иноагентах" в Грузии – мнение омбудсмена

Sputnik Грузия

Достичь легитимной цели повышения прозрачности потоков иностранной помощи можно путем внесения поправок в закон "О грантах", считает Народный защитник 11.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-11T22:22+0400

2024-04-11T22:22+0400

2024-04-11T22:51+0400

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леван иоселиани

омбудсмен

народный защитник грузии

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Для того, чтобы добиться прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций (НПО) в Грузии, можно и не принимать закон "О прозрачности иностранного влияния", говорится в заявлении Народного защитника Грузии Левана Иоселиани. Парламентское большинство инициировало проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии уже подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы. По мнению народного защитника, указанная легитимная цель может быть достигнута путем внесения иных изменений в действующее законодательство. Как отмечено в информации, год назад похожий законопроект был инициирован в парламенте Грузии. На основании обращений Народного защитника от 24 февраля и 6 марта 2023 года он был оценен БДИПЧ/ОБСЕ как инициативы, несовместимые с основными правами человека. Как отметил омбудсмен, отраженное в законодательстве других стран схожее регулирование в отношении свободы объединений и выражения мнений, а также права на неприкосновенность частной жизни было оценено негативно Европейским судом по правам человека, Судом Европейского Союза, Бюро по демократическим институтам и прав человека ОБСЕ (ОБСЕ/БДИПЧ), комиссаром Совета Европы по правам человека, Венецианской комиссией и Спецдокладчиком ООН. По мнению Народного защитника, парламенту не следует принимать какой-либо правовой акт, который может поставить под угрозу реализацию конституционных устремлений Грузии. Как отмечено в сообщении омбудсмена, также важно, что с 2020 года в Грузии действует база данных eAIMS, которая была создана в результате совместной работы Министерства финансов Грузии, Аппарата госминистра Грузии по интеграции в Европу и Евроатлантические структуры и администрация правительства Грузии. Указанная база данных размещена на сайте, который доступен всем заинтересованным лицам. Он позволяет пользователю получить информацию обо всех донорах, типах финансирования, проектах и тематических областях. На этом же портале при помощи удобной системы поиска можно хранить информацию о размерах расходов организаций. Особое внимание следует обратить на то, что представленный законопроект создает основу для сбора и раскрытия большого объема персональных данных о любом лице, состоящем в различных (трудовых или служебных договорных) отношениях с организациями, что может ущемлять право на конфиденциальность. Народный защитник Грузии выражает полную готовность провести дополнительные консультации с авторами законопроекта с целью приведения рассматриваемых инициатив в соответствие с правозащитными стандартами. Детали законопроекта Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, леван иоселиани, омбудсмен, народный защитник грузии, законопроект об иноагентах