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Рост стоимости топлива в Грузии связан не только с запретом поставок из России – эксперт
Рост стоимости топлива в Грузии связан не только с запретом поставок из России – эксперт
Sputnik Грузия
Грузия не производит топливо и цена на него полностью зависит от международных рынков, считает глава Союза импортеров нефтепродуктов 11.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-11T22:58+0400
2024-04-11T22:58+0400
2024-04-11T22:58+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Рост стоимости топлива в Грузии зависит от изменений на международных рынках, а не только от временного запрета экспорта бензина из России, заявил председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вахтанг Иобашвили в пресс-клубе "Квира". Эксперты связывают рост цен на бензин в Грузии с ростом цен на нефть на мировом рынке. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE превышает $89 за баррель. По его словам, Грузия не производит топливо и полностью зависит от международных рынков, поэтому если цены повысятся в странах-экспортерах, они повысятся и в Грузии. Цены на бензин за неделю в Грузии увеличились на 0,02-0,05 лари, средняя цена за литр бензина класса "премиум" составляет около 3,15 лари, класса "регуляр" – 2,98 лари. Иобашвили отметил, что в Грузии никогда не будет недостатка топлива, исходя из географического положения. По его словам, после того, как азербайджанское топливо полностью будет соответствовать стандарту Евро-5, продукт будет отправлен в Европу, что произойдет через Грузию. В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть импортируют напрямую.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, союз импортеров нефтепродуктов грузии, россия, бензин, цены, цены на нефть, цены на топливо
экономика, грузия, новости, союз импортеров нефтепродуктов грузии, россия, бензин, цены, цены на нефть, цены на топливо
Рост стоимости топлива в Грузии связан не только с запретом поставок из России – эксперт
Грузия не производит топливо и цена на него полностью зависит от международных рынков, считает глава Союза импортеров нефтепродуктов
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Рост стоимости топлива в Грузии зависит от изменений на международных рынках, а не только от временного запрета экспорта бензина из России, заявил председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вахтанг Иобашвили в пресс-клубе "Квира".
Эксперты связывают рост цен на бензин в Грузии с ростом цен на нефть на мировом рынке. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE превышает $89 за баррель.
"Я всегда говорил, что только тот факт, что Россия приостановила поставки нефтепродуктов в Грузию, не повлияет на грузинский нефтяной рынок. Я имел в виду то, что если не завезут из России, завезут из Европы, тем более, когда нет разницы в ценах. Но я также всегда говорил, что если будут изменения на международных рынках нефти, цена вырастет, это затронет не только Грузию, но и все страны-потребители", – заявил Иобашвили в пресс-клубе "Квира".
По его словам, Грузия не производит топливо и полностью зависит от международных рынков, поэтому если цены повысятся в странах-экспортерах, они повысятся и в Грузии.
Цены на бензин за неделю в Грузии увеличились на 0,02-0,05 лари, средняя цена за литр бензина класса "премиум" составляет около 3,15 лари, класса "регуляр" – 2,98 лари.
"Если цены на международных рынках выросли, то они вырастут и у нас. Благодаря большой конкуренции на рынке пока стабильность, пока нормальная ситуация… Катастрофически высокие цены не устраивают ни одну компанию, так как продается в более малом количестве", – заявил он.
Иобашвили отметил, что в Грузии никогда не будет недостатка топлива, исходя из географического положения.
По его словам, после того, как азербайджанское топливо полностью будет соответствовать стандарту Евро-5, продукт будет отправлен в Европу, что произойдет через Грузию.
"Когда бакинские заводы закончат перевооружение, это будет лекарством для Грузии по всем направлениям: бензин, дизель", – отметил он.
В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть импортируют напрямую.