https://sputnik-georgia.ru/20240411/rost-stoimosti-topliva-v-gruzii-svyazan-ne-tolko-s-zapretom-postavok-iz-rossii--ekspert-287281968.html

Рост стоимости топлива в Грузии связан не только с запретом поставок из России – эксперт

Рост стоимости топлива в Грузии связан не только с запретом поставок из России – эксперт

Sputnik Грузия

Грузия не производит топливо и цена на него полностью зависит от международных рынков, считает глава Союза импортеров нефтепродуктов 11.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-11T22:58+0400

2024-04-11T22:58+0400

2024-04-11T22:58+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Рост стоимости топлива в Грузии зависит от изменений на международных рынках, а не только от временного запрета экспорта бензина из России, заявил председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вахтанг Иобашвили в пресс-клубе "Квира". Эксперты связывают рост цен на бензин в Грузии с ростом цен на нефть на мировом рынке. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE превышает $89 за баррель. По его словам, Грузия не производит топливо и полностью зависит от международных рынков, поэтому если цены повысятся в странах-экспортерах, они повысятся и в Грузии. Цены на бензин за неделю в Грузии увеличились на 0,02-0,05 лари, средняя цена за литр бензина класса "премиум" составляет около 3,15 лари, класса "регуляр" – 2,98 лари. Иобашвили отметил, что в Грузии никогда не будет недостатка топлива, исходя из географического положения. По его словам, после того, как азербайджанское топливо полностью будет соответствовать стандарту Евро-5, продукт будет отправлен в Европу, что произойдет через Грузию. В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть импортируют напрямую.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, союз импортеров нефтепродуктов грузии, россия, бензин, цены, цены на нефть, цены на топливо