https://sputnik-georgia.ru/20240411/skolko-grazhdan-gruzii-vyekhalo-za-granitsu-na-legalnuyu-rabotu-287282550.html

Сколько граждан Грузии выехало за границу на легальную работу

Сколько граждан Грузии выехало за границу на легальную работу

Sputnik Грузия

Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло в 2021 году из-за высокого уровня безработицы в стран 11.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-11T23:55+0400

2024-04-11T23:55+0400

2024-04-11T23:55+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Государственной программой легального трудоустройства за границей в 2023 году воспользовались 1196 граждан Грузии, сообщила медиаплатформа BMG. Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло в 2021 году из-за высокого уровня безработицы в стране и отсутствия возможности создать достаточное количество рабочих мест. Уровень безработицы в Грузии в 2020 году составил 18,5%, на 0,9 процентных пункта больше по сравнению с 2019 годом, а в 2021 году – 20,6%, на 2,1 процентный пункт больше по сравнению с 2020 годом. Что касается занятости в Израиле, на работу в учреждениях длительного ухода за престарелыми было занято 20 человек, в том числе, в прошлом году трое граждан Грузии. Схема временного легального трудоустройства в Израиле стартовала во второй половине 2022 года. В Германии государственная программа сезонной занятости стартовала в феврале 2021 года. Принять участие в программе могут совершеннолетние граждане Грузии до 60 лет, имеющие опыт работы сбора урожая, с минимальным знанием немецкого или английского языков. Занятость на сезонных работах предполагает сбор различного сезонного урожая, в период от одного до трех месяцев. График работы: 5-6 дней в неделю, 8-10 часов в день. Минимальная заработная плата - 9,50 евро в час, с вычетом налогов, расходов на питание и проживание. Кроме того, родители, супруги и дети кандидатов не должны проживать или работать в Израиле. В случае работы по 42-часовому графику в неделю, ежемесячный оклад составляет не менее 5300 шекелей (что эквивалентно примерно 1610 долларам), а в случае работы 58 часов в неделю - 8023 шекеля (приблизительно 2440 долларов в месяц).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, израиль, германия, министерство здравоохранения грузии, безработица