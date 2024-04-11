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Сколько граждан Грузии выехало за границу на легальную работу
Сколько граждан Грузии выехало за границу на легальную работу
Sputnik Грузия
Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло в 2021 году из-за высокого уровня безработицы в стран 11.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-11T23:55+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Государственной программой легального трудоустройства за границей в 2023 году воспользовались 1196 граждан Грузии, сообщила медиаплатформа BMG. Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло в 2021 году из-за высокого уровня безработицы в стране и отсутствия возможности создать достаточное количество рабочих мест. Уровень безработицы в Грузии в 2020 году составил 18,5%, на 0,9 процентных пункта больше по сравнению с 2019 годом, а в 2021 году – 20,6%, на 2,1 процентный пункт больше по сравнению с 2020 годом. Что касается занятости в Израиле, на работу в учреждениях длительного ухода за престарелыми было занято 20 человек, в том числе, в прошлом году трое граждан Грузии. Схема временного легального трудоустройства в Израиле стартовала во второй половине 2022 года. В Германии государственная программа сезонной занятости стартовала в феврале 2021 года. Принять участие в программе могут совершеннолетние граждане Грузии до 60 лет, имеющие опыт работы сбора урожая, с минимальным знанием немецкого или английского языков. Занятость на сезонных работах предполагает сбор различного сезонного урожая, в период от одного до трех месяцев. График работы: 5-6 дней в неделю, 8-10 часов в день. Минимальная заработная плата - 9,50 евро в час, с вычетом налогов, расходов на питание и проживание. Кроме того, родители, супруги и дети кандидатов не должны проживать или работать в Израиле. В случае работы по 42-часовому графику в неделю, ежемесячный оклад составляет не менее 5300 шекелей (что эквивалентно примерно 1610 долларам), а в случае работы 58 часов в неделю - 8023 шекеля (приблизительно 2440 долларов в месяц).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, израиль, германия, министерство здравоохранения грузии, безработица
грузия, общество, новости, израиль, германия, министерство здравоохранения грузии, безработица
Сколько граждан Грузии выехало за границу на легальную работу
Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло в 2021 году из-за высокого уровня безработицы в стран
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Государственной программой легального трудоустройства за границей в 2023 году воспользовались 1196 граждан Грузии, сообщила медиаплатформа BMG.
Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло в 2021 году из-за высокого уровня безработицы в стране и отсутствия возможности создать достаточное количество рабочих мест. Уровень безработицы в Грузии в 2020 году составил 18,5%, на 0,9 процентных пункта больше по сравнению с 2019 годом, а в 2021 году – 20,6%, на 2,1 процентный пункт больше по сравнению с 2020 годом.
Согласно отчету Минздрава Грузии "О планировании и реализации политики занятости за 2023 год" для сезонных работ в Германии разрешения на работу немецкой стороной были выданы 2732 лицам, из них 1193 человека в прошлом году.
Что касается занятости в Израиле, на работу в учреждениях длительного ухода за престарелыми было занято 20 человек, в том числе, в прошлом году трое граждан Грузии. Схема временного легального трудоустройства в Израиле стартовала во второй половине 2022 года.
В Германии государственная программа сезонной занятости стартовала в феврале 2021 года. Принять участие в программе могут совершеннолетние граждане Грузии до 60 лет, имеющие опыт работы сбора урожая, с минимальным знанием немецкого или английского языков.
Занятость на сезонных работах предполагает сбор различного сезонного урожая, в период от одного до трех месяцев. График работы: 5-6 дней в неделю, 8-10 часов в день.
Минимальная заработная плата - 9,50 евро в час, с вычетом налогов, расходов на питание и проживание.
Критерии к желающим поехать в Израиль намного строже. Кандидат в возрасте от 25 до 45 лет, должен как минимум иметь среднее образование, а также диплом/сертификат о прохождении государственного обучения "медицинскому обслуживанию/уходу на дому" или диплом медсестры/помощника медсестры, знать разговорный английский или русский языки, быть физически и психически здоровым, не иметь историю о судимости, а также историю работы в Израиле, и незаконного проживания в Израиле.
Кроме того, родители, супруги и дети кандидатов не должны проживать или работать в Израиле.
В случае работы по 42-часовому графику в неделю, ежемесячный оклад составляет не менее 5300 шекелей (что эквивалентно примерно 1610 долларам), а в случае работы 58 часов в неделю - 8023 шекеля (приблизительно 2440 долларов в месяц).