https://sputnik-georgia.ru/20240411/spetsnazovtsa-politsii-gruzii-obvinyayut-v-izdevatelstva-nad-byvshey-zhenoy--287274762.html
Спецназовца полиции Грузии обвиняют в издевательствах над бывшей женой
Спецназовца полиции Грузии обвиняют в издевательствах над бывшей женой
Sputnik Грузия
Задержанному грозит до двух лет лишения свободы за насилие и угрозы 11.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-11T18:51+0400
2024-04-11T18:51+0400
2024-04-11T19:01+0400
грузия
происшествия
новости
семейное насилие
специальная следственная служба
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/19/250706280_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_3188e667e27875f32c3535b099cc75ea.jpg
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Сотрудники специальной следственной службы задержали сотрудника департамента по особым заданиям МВД Грузии по обвинению в издевательствах и угрозах своей бывшей жене.Как установило следствие, во время брака мужчина избивал свою жену, а после развода в период с декабря 2022 по апрель 2024 года по телефону и через интернет-мессенджер систематически угрожал убить ее и ее семью. Кроме того, обвиняемый, по версии следствия, оставил надпись с угрозами на воротах дома, где жила женщина, и оставил рядом патрон, а 25 октября 2023 года он прямо угрожал застрелить бывшую жену три раза выстрелил в воздух.Уже 29 марта 2024 года он снова угрожал бывшей жене лишением жизни через интернет-мессенджер.Теперь задержанному грозит до двух лет лишения свободы за насилие и угрозы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/19/250706280_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_e22ee38d8be197ecf5321f9eb67cafd6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, семейное насилие, специальная следственная служба
грузия, происшествия, новости, семейное насилие, специальная следственная служба
Спецназовца полиции Грузии обвиняют в издевательствах над бывшей женой
18:51 11.04.2024 (обновлено: 19:01 11.04.2024)
Задержанному грозит до двух лет лишения свободы за насилие и угрозы
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Сотрудники специальной следственной службы задержали сотрудника департамента по особым заданиям МВД Грузии по обвинению в издевательствах и угрозах своей бывшей жене.
Как установило следствие, во время брака мужчина избивал свою жену, а после развода в период с декабря 2022 по апрель 2024 года по телефону и через интернет-мессенджер систематически угрожал убить ее и ее семью.
Кроме того, обвиняемый, по версии следствия, оставил надпись с угрозами на воротах дома, где жила женщина, и оставил рядом патрон, а 25 октября 2023 года он прямо угрожал застрелить бывшую жену три раза выстрелил в воздух.
Уже 29 марта 2024 года он снова угрожал бывшей жене лишением жизни через интернет-мессенджер.
Теперь задержанному грозит до двух лет лишения свободы за насилие и угрозы.