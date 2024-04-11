https://sputnik-georgia.ru/20240411/spetsnazovtsa-politsii-gruzii-obvinyayut-v-izdevatelstva-nad-byvshey-zhenoy--287274762.html

Спецназовца полиции Грузии обвиняют в издевательствах над бывшей женой

Спецназовца полиции Грузии обвиняют в издевательствах над бывшей женой

Sputnik Грузия

Задержанному грозит до двух лет лишения свободы за насилие и угрозы 11.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-11T18:51+0400

2024-04-11T18:51+0400

2024-04-11T19:01+0400

грузия

происшествия

новости

семейное насилие

специальная следственная служба

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Сотрудники специальной следственной службы задержали сотрудника департамента по особым заданиям МВД Грузии по обвинению в издевательствах и угрозах своей бывшей жене.Как установило следствие, во время брака мужчина избивал свою жену, а после развода в период с декабря 2022 по апрель 2024 года по телефону и через интернет-мессенджер систематически угрожал убить ее и ее семью. Кроме того, обвиняемый, по версии следствия, оставил надпись с угрозами на воротах дома, где жила женщина, и оставил рядом патрон, а 25 октября 2023 года он прямо угрожал застрелить бывшую жену три раза выстрелил в воздух.Уже 29 марта 2024 года он снова угрожал бывшей жене лишением жизни через интернет-мессенджер.Теперь задержанному грозит до двух лет лишения свободы за насилие и угрозы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, семейное насилие, специальная следственная служба