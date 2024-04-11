https://sputnik-georgia.ru/20240411/translyatsiya-lavrov-provodit-vstrechu-s-parlamentariyami-stran-chlenov-briks-287273171.html

Трансляция: Лавров проводит встречу с парламентариями стран-членов БРИКС

Трансляция: Лавров проводит встречу с парламентариями стран-членов БРИКС

Sputnik Грузия

Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с парламентариями стран-членов БРИКС. Прямая трансляция. 11.04.2024, Sputnik Грузия

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Смотрите в видео Sputnik кадры встречи министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с парламентариями стран-членов БРИКС.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

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