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Трансляция: Лавров проводит встречу с парламентариями стран-членов БРИКС
Трансляция: Лавров проводит встречу с парламентариями стран-членов БРИКС
Sputnik Грузия
Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с парламентариями стран-членов БРИКС. Прямая трансляция. 11.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-11T12:00+0400
2024-04-11T12:00+0400
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Смотрите в видео Sputnik кадры встречи министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с парламентариями стран-членов БРИКС.
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Трансляция: Лавров проводит встречу с парламентариями стран-членов БРИКС
12:00 11.04.2024 (обновлено: 12:44 11.04.2024)
Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с парламентариями стран-членов БРИКС. Прямая трансляция.
Смотрите в видео Sputnik кадры встречи министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с парламентариями стран-членов БРИКС.