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Трансляция: Первый пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома "Восточный"
Трансляция: Первый пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома "Восточный"
Sputnik Грузия
Это первый в истории пуск космического аппарата "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион". Прямая трансляция. 11.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-11T12:52+0400
2024-04-11T12:52+0400
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Тяжелая ракета "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" стартует с космодрома Восточный. Это первый в истории пуск космического аппарата. Прямая трансляция.
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видео, мультимедиа, россия, космос, наука, ракета, новая ракета, видео
Трансляция: Первый пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома "Восточный"
12:52 11.04.2024 (обновлено: 12:53 11.04.2024)
Это первый в истории пуск космического аппарата "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион". Прямая трансляция.
Тяжелая ракета "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" стартует с космодрома Восточный. Это первый в истории пуск космического аппарата. Прямая трансляция.