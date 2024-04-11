https://sputnik-georgia.ru/20240411/translyatsiya-pervyy-pusk-tyazheloy-rakety-angara-a5-s-kosmodroma-vostochnyy-287273571.html

Трансляция: Первый пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома "Восточный"

Трансляция: Первый пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома "Восточный"

Sputnik Грузия

Это первый в истории пуск космического аппарата "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион". Прямая трансляция. 11.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-11T12:52+0400

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Тяжелая ракета "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" стартует с космодрома Восточный. Это первый в истории пуск космического аппарата. Прямая трансляция.

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видео, мультимедиа, россия, космос, наука, ракета, новая ракета, видео