https://sputnik-georgia.ru/20240411/uchis-i-trudoustroysya--meriya-tbilisi-nachala-novyy-etap-besplatnoy-programmy-287271186.html

"Учись и трудоустройся" – мэрия Тбилиси начала новый этап бесплатной программы

"Учись и трудоустройся" – мэрия Тбилиси начала новый этап бесплатной программы

Sputnik Грузия

Бесплатное обучение по 65 специальностям с последующей возможностью трудоустроиться длится в течение двух месяцев 11.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Начата регистрация участников нового этапа программы "Учись и трудоустройся" мэрии Тбилиси, с помощью которой жители столицы могут бесплатно найти работу и повысить квалификацию, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Программа профессиональной переподготовки "Учись и трудоустройся" была задействована в 2018 году. Регистрация нового этапа продлится до 1 мая 2024 года на сайте программы. В рамках действующей программы переподготовку и обучение пройдут до тысячи граждан. Программа предусматривает обучение и переподготовку горожан, зарегистрированных в Тбилиси, при помощи краткосрочных профессиональных курсов по специальностям, востребованным на рынке труда и, сотрудничая с частным сектором, содействие их трудоустройству. В этом году в программу добавлено 15 новых направлений, а это значит, что готовить участников программы можно будет по 65 специальностям. Программа охватывает такие направления, как туризм, гостиничная сфера, производство, обслуживание, транспортный и финансовый сектор, здравоохранение и ветеринария.Кроме того, для тех, кто хочет пройти курс обучения дистанционно и нуждается для этого в подходящем месте, мэрия предлагает бесплатные рабочие места в недавно отремонтированных многофункциональных библиотеках в течение всей образовательной программы. Длительность каждого курса, который содержит как теорию, так и практику, составляет два месяца. Все прошедшие курс получают сертификаты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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