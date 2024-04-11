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"Учись и трудоустройся" – мэрия Тбилиси начала новый этап бесплатной программы
"Учись и трудоустройся" – мэрия Тбилиси начала новый этап бесплатной программы
Sputnik Грузия
Бесплатное обучение по 65 специальностям с последующей возможностью трудоустроиться длится в течение двух месяцев 11.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-11T14:10+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Начата регистрация участников нового этапа программы "Учись и трудоустройся" мэрии Тбилиси, с помощью которой жители столицы могут бесплатно найти работу и повысить квалификацию, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Программа профессиональной переподготовки "Учись и трудоустройся" была задействована в 2018 году. Регистрация нового этапа продлится до 1 мая 2024 года на сайте программы. В рамках действующей программы переподготовку и обучение пройдут до тысячи граждан. Программа предусматривает обучение и переподготовку горожан, зарегистрированных в Тбилиси, при помощи краткосрочных профессиональных курсов по специальностям, востребованным на рынке труда и, сотрудничая с частным сектором, содействие их трудоустройству. В этом году в программу добавлено 15 новых направлений, а это значит, что готовить участников программы можно будет по 65 специальностям. Программа охватывает такие направления, как туризм, гостиничная сфера, производство, обслуживание, транспортный и финансовый сектор, здравоохранение и ветеринария.Кроме того, для тех, кто хочет пройти курс обучения дистанционно и нуждается для этого в подходящем месте, мэрия предлагает бесплатные рабочие места в недавно отремонтированных многофункциональных библиотеках в течение всей образовательной программы. Длительность каждого курса, который содержит как теорию, так и практику, составляет два месяца. Все прошедшие курс получают сертификаты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
"Учись и трудоустройся" – мэрия Тбилиси начала новый этап бесплатной программы
Бесплатное обучение по 65 специальностям с последующей возможностью трудоустроиться длится в течение двух месяцев
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Начата регистрация участников нового этапа программы "Учись и трудоустройся" мэрии Тбилиси, с помощью которой жители столицы могут бесплатно найти работу и повысить квалификацию, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Программа профессиональной переподготовки "Учись и трудоустройся" была задействована в 2018 году. Регистрация нового этапа продлится до 1 мая 2024 года на сайте
программы. В рамках действующей программы переподготовку и обучение пройдут до тысячи граждан.
"В стране существуют вызовы, связанные с рабочими местами – есть много людей, которые ищут работу, и есть бизнес-сектор, который ищет квалифицированные кадры. Мы начинаем новый этап одной из наших самых успешных программ – "Учись и трудоустройся", – заявил мэр.
Программа предусматривает обучение и переподготовку горожан, зарегистрированных в Тбилиси, при помощи краткосрочных профессиональных курсов по специальностям, востребованным на рынке труда и, сотрудничая с частным сектором, содействие их трудоустройству.
"Мы бесплатно обучаем наших сограждан на указанных курсах", – отметил Каладзе.
В этом году в программу добавлено 15 новых направлений, а это значит, что готовить участников программы можно будет по 65 специальностям. Программа охватывает такие направления, как туризм, гостиничная сфера, производство, обслуживание, транспортный и финансовый сектор, здравоохранение и ветеринария.
"За последние годы обучение прошли более 9 тысяч граждан, а уровень трудоустройства после окончания учебы составляет около 70%", – добавил мэр.
Кроме того, для тех, кто хочет пройти курс обучения дистанционно и нуждается для этого в подходящем месте, мэрия предлагает бесплатные рабочие места в недавно отремонтированных многофункциональных библиотеках в течение всей образовательной программы.
Длительность каждого курса, который содержит как теорию, так и практику, составляет два месяца. Все прошедшие курс получают сертификаты.