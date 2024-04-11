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В Грузии участились случаи коклюша среди детей – инфекционист
В Грузии участились случаи коклюша среди детей – инфекционист
Sputnik Грузия
В стране доступна трехкомпонентная прививка "коклюш/дифтерия/тетанус/столбняк" 11.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Число зарегистрированных случаев коклюша с 1 января по 10 апреля этого года составило 235, за весь прошлый год было зарегистрировано 119 случаев, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на интервью директора "Детской центральной больницы имени Иашвили" Иване Чхаидзе информационному агентству "Интерпрессньюс". "Ребенок с диагнозом коклюш помещается в стационар, если заболевание осложняется воспалением. У тех пациентов, которые попали в нашу клинику вместе с коклюшем, были осложнения. Воспаление легких может развиться на начальной стадии заболевания или на этапе обратного развития болезни", – сказал Чхаидзе. Рекомендации для родителей Глава детской клиники призвал родителей обращать внимание на затяжной спазматический кашель у ребенка. По его словам, приступы затяжного кашля сопровождаются лающим звуком и продолжаются в течение двух недель после появления симптомов. В ряде случаев приступы кашля сопровождаются ощущением подташнивания. При остром приступе наблюдается покраснение кожных покровов, ощущение недостаточности воздуха и кровоподтеки. Кашель при коклюше может продолжаться до 100 дней. Как избежать коклюша Главным фактором предотвращения заражения коклюшем директор детской клиники назвал вакцинацию. В Грузии доступна трехкомпонентная прививка "коклюш/дифтерия/тетанус/столбняк". Первую прививку делают в возрасте до двух лет, после чего прививку необходимо повторять каждые десять лет. Для граждан Грузии плановая вакцинация бесплатна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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здоровье, здоровье, иване чхаидзе, грузия, новости, общество, дети, болезнь
здоровье, здоровье, иване чхаидзе, грузия, новости, общество, дети, болезнь
В Грузии участились случаи коклюша среди детей – инфекционист
В стране доступна трехкомпонентная прививка "коклюш/дифтерия/тетанус/столбняк"
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Число зарегистрированных случаев коклюша с 1 января по 10 апреля этого года составило 235, за весь прошлый год было зарегистрировано 119 случаев, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на интервью директора "Детской центральной больницы имени Иашвили" Иване Чхаидзе информационному агентству "Интерпрессньюс".
Коклюш – острое заболевание инфекционного характера. Для процесса болезни характерна цикличность, вовлечение в процесс слизистой оболочки верхних и нижних дыхательных путей, частые приступы судорожного кашля.
"Ребенок с диагнозом коклюш помещается в стационар, если заболевание осложняется воспалением. У тех пациентов, которые попали в нашу клинику вместе с коклюшем, были осложнения. Воспаление легких может развиться на начальной стадии заболевания или на этапе обратного развития болезни", – сказал Чхаидзе.
Рекомендации для родителей
Глава детской клиники призвал родителей обращать внимание на затяжной спазматический кашель у ребенка.
По его словам, приступы затяжного кашля сопровождаются лающим звуком и продолжаются в течение двух недель после появления симптомов. В ряде случаев приступы кашля сопровождаются ощущением подташнивания.
При остром приступе наблюдается покраснение кожных покровов, ощущение недостаточности воздуха и кровоподтеки. Кашель при коклюше может продолжаться до 100 дней.
Главным фактором предотвращения заражения коклюшем директор детской клиники назвал вакцинацию.
"Вакцинация – главный фактор превенции. Ни в Грузии, ни в мире нет средства, сокращающего или останавливающего кашель при коклюше. Едиственное средство превенции – антибиотик, который назначается для предотвращения осложнения воспаления легких", – заявил Чхаидзе.
В Грузии доступна трехкомпонентная прививка "коклюш/дифтерия/тетанус/столбняк". Первую прививку делают в возрасте до двух лет, после чего прививку необходимо повторять каждые десять лет.
Для граждан Грузии плановая вакцинация бесплатна.