https://sputnik-georgia.ru/20240411/vosmi-silovikam-vremen-saakashvili-grozit-tyurma-iz-za-razgona-mitinga-v-2009-godu-287274571.html

Восьми силовикам времен Саакашвили грозит тюрьма из-за разгона митинга в 2009 году

Восьми силовикам времен Саакашвили грозит тюрьма из-за разгона митинга в 2009 году

Sputnik Грузия

Полицейские в ходе акции 15 июня 2009 года окружили протестующих, избили их резиновыми дубинками и другими средствами и не позволили им убежать, сообщили в... 11.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-11T14:10+0400

2024-04-11T14:10+0400

2024-04-11T14:25+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Генпрокуратура Грузии после решений Европейского суда по правам человека начала уголовное преследование в отношение восьми человек, в том числе нынешнего помощника председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Лаши Цанава по факту разгона участников мирной акции протеста 15 июня 2009 года, говорится в сообщении ведомства.Масштабные акции с требованием отставки на тот момент президента Грузии Михаила Саакашвили проходили в Тбилиси в 2009 году на протяжении нескольких месяцев. Сторонники оппозиции заявляли, что они не прекратят демонстрации до тех пор, пока не добьются мирной передачи власти. В ходе акции протеста 15 июня в произошли очередные столкновения представителей оппозиции со сторонниками Саакашвили.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Прокуратурой было установлено, что во время мирной акции протеста у здания Тбилисского главного управления полиции, в которой участвовали около 150 человек, заранее мобилизованные сотрудники МВД, в том числе Цанава, окружили протестующих, избили их резиновыми дубинками и другими средствами и не позволили им убежать.Полицейские также задержали участников мирной акции в административном порядке на основании того, что они якобы нарушали общественный порядок, а протоколы об административном правонарушении были оформлены сотрудниками МВД, которые лично не участвовали в задержании участников митинга. Уголовные дела возбуждены по статьям "Превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия" и "Служебный подлог". В прокуратуре отметили, что расследование продолжается для установления и изобличения других лиц, причастных к преступлению. В рамках установленного надзора прокуратура Грузии поэтапно информирует Комитет министров Совета Европы о ходе и результатах расследования.Следствие и ЕСПЧЕСПЧ рассматривал иски участников акции с 2010 года. В 2015 году правительство Грузии представило декларации в ЕСПЧ, "окончательно были признаны процессуальные нарушения прав, гарантированных соответствующими статьями Европейской конвенции по правам человека, и было взято обязательство провести расследование"При этом контролировать ход и исполнение было поручено Комитету министров Совета Европы. Для эффективного, всестороннего и объективного расследования данное уголовное дело было направлено в Департамент по расследованию преступлений, совершенных в ходе судебного разбирательства, прокуратуры Грузии. Что произошло на акции?Участники акции собрались у здания Тбилисского главного управления полиции 15 июня 2009 года примерно в 14:00 по местному времени. Жесткий разгон митинга начался почти сразу – спустя примерно 10 минут после его начала. На акции задержали 39 человек. У журналистов и операторов отобрали аппаратуру, и они были избиты. Телекомпании "Маэстро" и "Кавкасия" прервали вещание с целью привлечь внимание международных организаций к происходящему в Грузии и нарушению прав журналистов. Позднее, в 2015 году, правительство признало нарушения прав человека в отношении участников митинга. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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