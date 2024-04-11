Закон об "иноагентах" нужен обществу, чтобы его не вводили в заблуждение – политолог
17:24 11.04.2024 (обновлено: 17:42 11.04.2024)
© video: Sputnik / Stringer
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Рано или поздно все страны постсоветского пространства придут к принятию закона об "иноагентах". Смотрите, что заявил эксперт по этому вопросу Николай Силаев
Это обеспечит более качественное и прозрачное функционирование гражданского общества без "подмены понятий", считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев. Об этом он заявил в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"На самом деле, тот факт, что этот закон называют "русским" – это просто очень смешно. Учитывая то, что ряд стран еще до России пользовались им, а Россия никогда не претендовала на авторство. Этот закон очень положительно повлиял на российские реалии. Он исключает так называемую "подмену понятий", когда определенные люди, получая денежные гранты за продвижение определенных идей, выходят и говорят что-то от лица всего гражданского общества", – заявил Силаев.
Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года.
"На самом деле, тот факт, что этот закон называют "русским" – это просто очень смешно. Учитывая то, что ряд стран еще до России пользовались им, а Россия никогда не претендовала на авторство. Этот закон очень положительно повлиял на российские реалии. Он исключает так называемую "подмену понятий", когда определенные люди, получая денежные гранты за продвижение определенных идей, выходят и говорят что-то от лица всего гражданского общества", – заявил Силаев.
Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года.