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"Болезнь Джейсона Борна": ЦРУ "не помнит" своих преступлений

"Болезнь Джейсона Борна": ЦРУ "не помнит" своих преступлений

Sputnik Грузия

Возбуждение CК РФ дела о финансировании украинского терроризма чиновниками США и НАТО болезненно восприняли в Белом доме. Там долго считали себя "священными... 12.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-12T10:52+0400

2024-04-12T10:52+0400

2024-04-12T10:52+0400

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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 9 апреля назвал "нонсенсом" уголовное дело, возбужденное в этот же день СК России по факту финансирования терроризма "высшими должностными лицами США и других стран НАТО". Следственный комитет установил: через действующую на Украине нефтегазовую компанию Burisma Holdings на протяжении последних лет финансировались теракты в России и за ее пределами. Следствие во взаимодействии со спецслужбами и финансовой разведкой проверяет источники поступления, и движение денег – миллионов долларов США, причастность органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада.Уголовное дело обещает потрясти основы "западной демократии" – Белый дом, Пентагон, ЦРУ и другие диверсионно-разведывательные структуры НАТО. Между тем, экс-сотрудник разведки США Джон Кириаку 10 апреля подтвердил участие ЦРУ в подрыве "Северных потоков", хотя в этом Вашингтон никогда не признается. На Западе все знают о причастности США, однако теракт замалчивают. Дания и Швеция не видят оснований для уголовного дела, и уже прекратили расследование взрывов.Газета The Washington Post подтвердила: "Украинские шпионы с глубокими связями в ЦРУ ведут теневую войну против России". За время СВО директор ЦРУ Уильям Бернс десять раз тайно посетил Киев. И сегодня в зоне спецоперации "ЦРУ и другие американские спецслужбы предоставляют разведданные для нанесения ракетных ударов по целям, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать работу агентурных сетей".Американцы использовали Украину по полной, за минувшее десятилетие "ЦРУ помогло подготовить новое поколение украинских шпионов, которые действуют в России, в Европе, на Кубе и в других местах, где велико присутствие и влияние Москвы"."Бесславные ублюдки" по-украинскиСпециалисты ЦРУ начали военно-политическое форматирование Украины в начале XXI века, потратили десятки миллионов долларов. В феврале мы детально рассматривали скрытые механизмы госпереворота 2014 года. ЦРУ не просто создало сеть своих разведцентров на украинской территории – американские специалисты непосредственно помогали ГУР и СБУ в проведении резонансных терактов в России.Воспитанник ЦРУ и будущий начальник ГУР Кирилл Буданов пытался устраивать диверсии в российском Крыму задолго до начала СВО. Дерзкий ночной рейд (в Армянск) украинских "коммандос" на надувных катерах в 2016 году закончился катастрофически – после встречи с российским спецназом до своего берега доплыли (вручную) не все. Подполковнику Буданову тогда повезло, но "Белый дом Обамы был в ярости, и провал стоил должности начальнику ГУР Валерию Кондратюку. Который посмел возразить разгневанным американским кураторам: "Это наша страна". Поразительная политическая наивность.Бандеровские убийцы Арсен Павлов (Моторола) и Михаил Толстых (Гиви) в Донбассе также были подготовлены в ЦРУ. Разумеется, мы наблюдаем не равноправную интеграцию, а лишь циничное использование (уничтожение) украинских ресурсов в качестве инструмента для достижения тактических и стратегических целей США. Надо иметь ввиду формулу первого директора ЦРУ Алана Даллеса: "Существуют разведки дружественных государств, но не существует дружественных разведок". Борьба с Россией, которая американцам представляется "хронической угрозой" миру, для Украины – путь в один конец. Обратной дороги нет. И постоянное присутствие сотрудников разведслужб США на Украине – форма контроля за деятельностью киевского режима и расходом средств, включая вооружение и боеприпасы, живую силу украинской армии. При необходимости американцы оперативно сменят неугодное украинское руководство, и умертвят население.Запад пытается компенсировать огромные потери ВСУ, опустевшие арсеналы НАТО, и угрозу стратегического поражения на Украине в целом активизацией диверсионной войны на территории РФ. Однако российский президент Владимир Путин неслучайно напомнил "исключительным" об эффекте бумеранга. Боевые действия в формате СВО будут продолжаться до полной демилитаризации и денацификации Украины. География принуждения к миру может оказаться шире. Лицемерное дистанцирование ЦРУ от "грязных" методов работы ГУР и СБУ сути происходящего не меняет. Следственный комитет и спецслужбы РФ поименно определят состав участников преступлений террористического характера. Далее: "Каждой сестре – по серьге", российское возмездие неизбежно и неотвратимо.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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аналитика, россия, в мире, сша, украина, вашингтон, владимир путин, цру, нато, сбу, обострение ситуации вокруг украины