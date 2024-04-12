https://sputnik-georgia.ru/20240412/borba-s-vorovskim-mirom-v-gruzii---sredi-obvinyaemykh-chetvero-vorov-v-zakone-287291237.html

Борьба с "воровским миром" в Грузии – среди обвиняемых четверо "воров в законе"

Борьба с "воровским миром" в Грузии – среди обвиняемых четверо "воров в законе"

Sputnik Грузия

Представители "воровского мира" в Грузии присвоили деньги, предназначенные "ворам в законе", живущим за границей 12.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-12T13:55+0400

2024-04-12T13:55+0400

2024-04-12T14:07+0400

грузия

происшествия

новости

теймураз купатадзе

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824828_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_06a462f89dd34288e2899f1385c88eb5.jpg

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Семь человек задержаны в Тбилиси, Карели и Гори по обвинению в связях с "воровским миром", а также заочно предъявлены обвинения еще пятерым людям, среди которых четыре "вора в законе", находящихся на данный момент за границей, заявил директор Центрального департамента криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе на брифинге. В ходе следствия было установлено, что гражданин Грузии, проживающий за рубежом, обратился к представителям "воровского мира" с просьбой за деньги разрешить конфликт. В свою очередь члены "воровского мира" привлекли к делу "воров в законе". Деньги, полученные для решения указанного конфликта, они использовали в личных целях и не передали их "ворам в законе" – Илье Гаглоеву по прозвищу "Ило Калининградский" и Паате Вашакидзе по прозвищу "Эшха". "Воры в законе" узнали, что деньги, предназначенные им, были присвоены, и для того, чтобы обсудить случившееся устроили "воровскую разборку". К делу также были привлечены "воры в законе" Арик Михаели по прозвищу "Изик" и Малхаз Дарчиев по прозвищу "Махо". В результате расследования, проведенного по уголовному делу, за поддержку деятельности "воровского мира" также задержан 29-летний мужчина по кличке "Шок", который действовал от имени находящегося за рубежом "вора в законе" и заставлял спорящую сторону выплачивать определенную сумму за отведенное время в пользу другой стороны. В результате личных обысков и обысков в жилых домах обвиняемых полиция изъяла в качестве вещественных доказательств компьютерную технику и мобильные телефоны, которые они использовали для связи друг с другом и "ворами в законе" за границей. Следствие ведется по статьям "Членство в воровском сообществе", "Вор в законе" и "Поддержка деятельности "воровского сообщества" УК Грузии. Преступления предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, теймураз купатадзе, мвд грузии