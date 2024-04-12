https://sputnik-georgia.ru/20240412/gruzinskaya-mechta-trebuet-impichmenta--glava-sakrebulo-zugdidi-mozhet-lishitsya-dolzhnosti--287291442.html
"Грузинская мечта" требует импичмента – глава сакребуло Зугдиди может лишиться должности
"Грузинская мечта" требует импичмента – глава сакребуло Зугдиди может лишиться должности
Sputnik Грузия
Для импичмента необходимо 23 голоса, а у "Грузинской мечты" – всего 20, поэтому им понадобится поддержка оппозиции 12.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-12T14:40+0400
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зугдиди
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Фракция правящей партии "Грузинская мечта" в сакребуло (райсобрание) Зугдиди запустила процедуру импичмента девяти должностных лиц, в том числе председателя Гиги Парулава, который является членом оппозиционной партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". "Грузинская мечта" уже инициировала вопрос импичмента. Сама процедура импичмента состоится на следующем предусмотренном регламентом заседании районного собрания. В правящей партии заявляют, что в условиях коалиции партии Гахария с крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение" сакребуло утратило свои функции и превратилось в место трудоустройства оппозиционеров. В правящей партии считают, что текущие политические процессы наносят существенный ущерб интересам населения, и видят выход из политического кризиса только в импичменте. Деятельности сакребуло будет еще больше мешать противостояние между депутатами "Нацдвижения" и представителями партии "Ахали", считает заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" в сакребуло Зугдиди Отар Кадария. Партию "Ахали" (в переводе с грузинского "новый" – ред.) в марте основали бывший председатель "Нацдвижения" Ника Мелия и основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия. В свою очередь оппоненты обвиняют в кризисе в сакребуло представителей партии власти. По словам главы сакребуло, обсуждать важные для района вопросы невозможно из-за срыва заседаний сакребуло. Между тем председатель фракции "Ахали" Наиа Каландия считает, что "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента для того, чтобы освободить места в оппозиционном сакребуло и самим занять их. Эти обвинения опровергли в "Грузинской мечте", однако подчеркнули, что все, кто выступает за осуществление важных социальных и инфраструктурных проектов, должны поддержать импичмент, несмотря на партийную принадлежность. Для импичмента требуется 23 голоса, а у партии "Грузинская мечта" в сакребуло Зугдиди лишь 20 депутатов. Таким образом, для решения вопроса необходимы три голоса от оппозиции. У "Нацдвижения" в сакребуло Зугдиди восемь мест, у "Ахали" – 14, а у партии Гахария – всего три.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
зугдиди
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политика, грузия, новости, единое национальное движение, ника мелия, ника гварамия, георгий гахария, зугдиди
политика, грузия, новости, единое национальное движение, ника мелия, ника гварамия, георгий гахария, зугдиди
"Грузинская мечта" требует импичмента – глава сакребуло Зугдиди может лишиться должности
14:40 12.04.2024 (обновлено: 14:47 12.04.2024)
Для импичмента необходимо 23 голоса, а у "Грузинской мечты" – всего 20, поэтому им понадобится поддержка оппозиции
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Фракция правящей партии "Грузинская мечта" в сакребуло (райсобрание) Зугдиди запустила процедуру импичмента девяти должностных лиц, в том числе председателя Гиги Парулава, который является членом оппозиционной партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию".
"Грузинская мечта" уже инициировала вопрос импичмента. Сама процедура импичмента состоится на следующем предусмотренном регламентом заседании районного собрания. В правящей партии заявляют, что в условиях коалиции партии Гахария с крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение" сакребуло утратило свои функции и превратилось в место трудоустройства оппозиционеров.
"К сожалению, сакребуло Зугдиди, которым управляет коалиция "Нацдвижения" и партии "За Грузию", не может выполнять свои обязательства и обязанности. Вместо того, чтобы заботиться о решении злободневных вопросов для нашего населения, они превратили сакребуло в место трудостройства своего партаткива", – заявил член фракции "Грузинская мечта" Георгий Кортава.
В правящей партии считают, что текущие политические процессы наносят существенный ущерб интересам населения, и видят выход из политического кризиса только в импичменте.
Деятельности сакребуло будет еще больше мешать противостояние между депутатами "Нацдвижения" и представителями партии "Ахали", считает заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" в сакребуло Зугдиди Отар Кадария.
Партию "Ахали" (в переводе с грузинского "новый" – ред.) в марте основали бывший председатель "Нацдвижения" Ника Мелия и основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.
"Противостояние в сакребуло между "Нацдвижением" и фракцией "Ахали" вызовет еще большую парализацию деятельности сакребуло, остановку политических процессов, и исходя из этого мы запустили процедуры импичмента", – отметил Кадария.
В свою очередь оппоненты обвиняют в кризисе в сакребуло представителей партии власти. По словам главы сакребуло, обсуждать важные для района вопросы невозможно из-за срыва заседаний сакребуло.
"Уже в четвертый раз заседание было отложено из-за отсутствия кворума. В очередной раз депутаты – представители "Грузинской мечты" и "Нацдвижения" – не присутствуют на заседании", – заявил Парулава.
Между тем председатель фракции "Ахали" Наиа Каландия считает, что "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента для того, чтобы освободить места в оппозиционном сакребуло и самим занять их.
"Если бы у них не было поддержки "Нацдвижения", они бы не посмели этого сделать", – уверена Каландия.
Эти обвинения опровергли в "Грузинской мечте", однако подчеркнули, что все, кто выступает за осуществление важных социальных и инфраструктурных проектов, должны поддержать импичмент, несмотря на партийную принадлежность.
"У нас не было предварительных консультаций с оппозиционным флангом. Но мы однозначно знаем, что те, кто любит город, муниципалитет, тот, кто ориентирован, чтобы у города было лучшее будущее, обязательно должны учесть, в том числе и из оппозиционных сил, наше требование", – заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Ираклий Гогохия.
Для импичмента требуется 23 голоса, а у партии "Грузинская мечта" в сакребуло Зугдиди лишь 20 депутатов. Таким образом, для решения вопроса необходимы три голоса от оппозиции. У "Нацдвижения" в сакребуло Зугдиди восемь мест, у "Ахали" – 14, а у партии Гахария – всего три.