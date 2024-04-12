https://sputnik-georgia.ru/20240412/gruzinskaya-mechta-trebuet-impichmenta--glava-sakrebulo-zugdidi-mozhet-lishitsya-dolzhnosti--287291442.html

"Грузинская мечта" требует импичмента – глава сакребуло Зугдиди может лишиться должности

"Грузинская мечта" требует импичмента – глава сакребуло Зугдиди может лишиться должности

Sputnik Грузия

Для импичмента необходимо 23 голоса, а у "Грузинской мечты" – всего 20, поэтому им понадобится поддержка оппозиции 12.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-12T14:40+0400

2024-04-12T14:40+0400

2024-04-12T14:47+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Фракция правящей партии "Грузинская мечта" в сакребуло (райсобрание) Зугдиди запустила процедуру импичмента девяти должностных лиц, в том числе председателя Гиги Парулава, который является членом оппозиционной партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". "Грузинская мечта" уже инициировала вопрос импичмента. Сама процедура импичмента состоится на следующем предусмотренном регламентом заседании районного собрания. В правящей партии заявляют, что в условиях коалиции партии Гахария с крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение" сакребуло утратило свои функции и превратилось в место трудоустройства оппозиционеров. В правящей партии считают, что текущие политические процессы наносят существенный ущерб интересам населения, и видят выход из политического кризиса только в импичменте. Деятельности сакребуло будет еще больше мешать противостояние между депутатами "Нацдвижения" и представителями партии "Ахали", считает заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" в сакребуло Зугдиди Отар Кадария. Партию "Ахали" (в переводе с грузинского "новый" – ред.) в марте основали бывший председатель "Нацдвижения" Ника Мелия и основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия. В свою очередь оппоненты обвиняют в кризисе в сакребуло представителей партии власти. По словам главы сакребуло, обсуждать важные для района вопросы невозможно из-за срыва заседаний сакребуло. Между тем председатель фракции "Ахали" Наиа Каландия считает, что "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента для того, чтобы освободить места в оппозиционном сакребуло и самим занять их. Эти обвинения опровергли в "Грузинской мечте", однако подчеркнули, что все, кто выступает за осуществление важных социальных и инфраструктурных проектов, должны поддержать импичмент, несмотря на партийную принадлежность. Для импичмента требуется 23 голоса, а у партии "Грузинская мечта" в сакребуло Зугдиди лишь 20 депутатов. Таким образом, для решения вопроса необходимы три голоса от оппозиции. У "Нацдвижения" в сакребуло Зугдиди восемь мест, у "Ахали" – 14, а у партии Гахария – всего три.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, единое национальное движение, ника мелия, ника гварамия, георгий гахария, зугдиди