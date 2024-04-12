https://sputnik-georgia.ru/20240412/kruglyy-stol-ko-dnyu-rodnogo-yazyka-287274388.html

Круглый стол ко Дню родного языка

Круглый стол ко Дню родного языка

Sputnik Грузия

Круглый стол ко Дню родного языка состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в пятницу, 12 апреля, в 15:00 12.04.2024, Sputnik Грузия

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День родного языка (Дедаэнис дге) отмечают 14 апреля по всей Грузии. Он был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 45 лет назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного. Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек. В современном грузинском языке 17 диалектов, в том числе картлийский, кахетинский (они лежат в основе литературного языка), имеретинский, рачинский, лечхумский, гурийский, джавахский, месхский и аджарский. Как в Грузии спасают государственный язык от варваризмов? Каков интерес населения к литературе на грузинском языке? Какая работа ведется по осваиванию государственного языка нацменьшинствами? Как дети грузинских эмигрантов сохраняют родной язык? Эти и другие актуальные вопросы обсудят участники круглого стола: – поэт, публицист Нино КУТАТЕЛАДЗЕ; – поэт, прозаик, эссеист, президент Всегрузинского общества Руставели Давид ШЕМОКМЕДЕЛИ; – доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Грузии Автандил АРАБУЛИ.

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