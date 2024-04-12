https://sputnik-georgia.ru/20240412/kruglyy-stol-ko-dnyu-rodnogo-yazyka-287274388.html
Круглый стол ко Дню родного языка
Круглый стол ко Дню родного языка
Sputnik Грузия
Круглый стол ко Дню родного языка состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в пятницу, 12 апреля, в 15:00 12.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-12T13:00+0400
2024-04-12T13:00+0400
2024-04-12T13:00+0400
пресс-центр sputnik грузия
культура
новости
грузия
тбилиси
грузинский язык
анонсы
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0b/261995795_0:123:3067:1848_1920x0_80_0_0_73f4201d48f2e032fb1079252f899cc9.jpg
День родного языка (Дедаэнис дге) отмечают 14 апреля по всей Грузии. Он был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 45 лет назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного. Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек. В современном грузинском языке 17 диалектов, в том числе картлийский, кахетинский (они лежат в основе литературного языка), имеретинский, рачинский, лечхумский, гурийский, джавахский, месхский и аджарский. Как в Грузии спасают государственный язык от варваризмов? Каков интерес населения к литературе на грузинском языке? Какая работа ведется по осваиванию государственного языка нацменьшинствами? Как дети грузинских эмигрантов сохраняют родной язык? Эти и другие актуальные вопросы обсудят участники круглого стола: – поэт, публицист Нино КУТАТЕЛАДЗЕ; – поэт, прозаик, эссеист, президент Всегрузинского общества Руставели Давид ШЕМОКМЕДЕЛИ; – доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Грузии Автандил АРАБУЛИ.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0b/261995795_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8b376f9f7db572c8ff1483c23b8f449b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, грузия, тбилиси, грузинский язык, анонсы
культура, новости, грузия, тбилиси, грузинский язык, анонсы
Круглый стол ко Дню родного языка
Круглый стол ко Дню родного языка состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в пятницу, 12 апреля, в 15:00
День родного языка (Дедаэнис дге) отмечают 14 апреля по всей Грузии. Он был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 45 лет назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного.
Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек.
В современном грузинском языке 17 диалектов, в том числе картлийский, кахетинский (они лежат в основе литературного языка), имеретинский, рачинский, лечхумский, гурийский, джавахский, месхский и аджарский.
Как в Грузии спасают государственный язык от варваризмов? Каков интерес населения к литературе на грузинском языке? Какая работа ведется по осваиванию государственного языка нацменьшинствами? Как дети грузинских эмигрантов сохраняют родной язык? Эти и другие актуальные вопросы обсудят участники круглого стола:
– поэт, публицист Нино КУТАТЕЛАДЗЕ;
– поэт, прозаик, эссеист, президент Всегрузинского общества Руставели Давид ШЕМОКМЕДЕЛИ;
– доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Грузии Автандил АРАБУЛИ.