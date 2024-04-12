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Круглый стол: "Москва-Тбилиси – от народной дипломатии к политическому диалогу"
Круглый стол: "Москва-Тбилиси – от народной дипломатии к политическому диалогу"
Sputnik Грузия
Круглый стол "Москва-Тбилиси – от народной дипломатии к политическому диалогу" прошел в столице Грузии, эксперты обсудили одну из самых актуальных тем –... 12.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-12T16:48+0400
2024-04-12T16:48+0400
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Новым спецпредставителем премьера по урегулированию отношений с Россией стал Георгий Каджая. Население задается вопросом, как это может повлиять на грузино-российские отношения.В формате круглого стола спикеры обсудили разные стороны взаимоотношений с Россией – от политики до экономики. Нельзя было не отметить и тот факт, что в октябре 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы, а в России уже состоялись президентские. Спикеры обсудили, повлияют ли выборы в обеих странах на дипотношения и какие преимущества будут для обеих стран в случае их восстановления.Спикеры сошлись во мнении, что проведение подобных встреч необходимо для развития диалога."Подобные встречи просто необходимы, потому что каждый эксперт может продумывать для себя все что угодно, но на самом деле только в диалоге можно нащупать те истинные моменты, ошибки, которые допускаются", – сказала директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, грузия, экспертное мнение, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, грузия, экспертное мнение, видео
Круглый стол: "Москва-Тбилиси – от народной дипломатии к политическому диалогу"
16:48 12.04.2024 (обновлено: 16:53 12.04.2024)
Круглый стол "Москва-Тбилиси – от народной дипломатии к политическому диалогу" прошел в столице Грузии, эксперты обсудили одну из самых актуальных тем – отношения Грузии с Россией и важными геополитическими игроками региона.
Новым спецпредставителем премьера по урегулированию отношений с Россией стал Георгий Каджая. Население задается вопросом, как это может повлиять на грузино-российские отношения.
В формате круглого стола спикеры обсудили разные стороны взаимоотношений с Россией – от политики до экономики. Нельзя было не отметить и тот факт, что в октябре 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы, а в России уже состоялись президентские. Спикеры обсудили, повлияют ли выборы в обеих странах на дипотношения и какие преимущества будут для обеих стран в случае их восстановления.
Спикеры сошлись во мнении, что проведение подобных встреч необходимо для развития диалога.
"Подобные встречи просто необходимы, потому что каждый эксперт может продумывать для себя все что угодно, но на самом деле только в диалоге можно нащупать те истинные моменты, ошибки, которые допускаются", – сказала директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани.