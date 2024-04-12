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Метание "коктейля Молотова" на акции в Тбилиси – Григориадис получил 9 лет тюрьмы
Метание "коктейля Молотова" на акции в Тбилиси – Григориадис получил 9 лет тюрьмы
Sputnik Грузия
В результате действий Григориадиса два сотрудника МВД получили ожоги 12.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-12T10:26+0400
2024-04-12T10:26+0400
2024-04-12T11:03+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил Лазаре Григориадиса к 9 годам лишения свободы по делу о метании "коктейля Молотова" в полицейских и поджоге полицейской машины во время акций против законопроекта об "иноагентах" в марте 2023 года.Григориадис не признал вины. Защитники интересов молодого человека, оппозиционеры и представители молодежных движений, которые участвовали в акциях протеста в прошлом году, утверждают, что Григориадис является "жертвой режима". Они рассчитывают на то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили помилует Григориадиса.Согласно материалам дела, 7 марта 2023 года, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели Григориадис дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля.В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение.Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, вследствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари. В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилисский городской суд, суд, грузия, новости, общество, происшествия
Метание "коктейля Молотова" на акции в Тбилиси – Григориадис получил 9 лет тюрьмы
10:26 12.04.2024 (обновлено: 11:03 12.04.2024)
В результате действий Григориадиса два сотрудника МВД получили ожоги
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил Лазаре Григориадиса к 9 годам лишения свободы по делу о метании "коктейля Молотова" в полицейских и поджоге полицейской машины во время акций против законопроекта об "иноагентах" в марте 2023 года.
Григориадис не признал вины. Защитники интересов молодого человека, оппозиционеры и представители молодежных движений, которые участвовали в акциях протеста в прошлом году, утверждают, что Григориадис является "жертвой режима". Они рассчитывают на то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили помилует Григориадиса.
Согласно материалам дела, 7 марта 2023 года, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели Григориадис дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля.
В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение.
Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, вследствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари.
В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.