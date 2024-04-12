https://sputnik-georgia.ru/20240412/metanie-kokteylya-molotova-na-aktsii-v-tbilisi---grigoriadis-poluchil-9-let-tyurmy--287214060.html

Метание "коктейля Молотова" на акции в Тбилиси – Григориадис получил 9 лет тюрьмы

Метание "коктейля Молотова" на акции в Тбилиси – Григориадис получил 9 лет тюрьмы

Sputnik Грузия

В результате действий Григориадиса два сотрудника МВД получили ожоги 12.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-12T10:26+0400

2024-04-12T10:26+0400

2024-04-12T11:03+0400

тбилисский городской суд

суд

грузия

новости

общество

происшествия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262058969_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7ac2fb7864deadf32b41923664468825.jpg

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил Лазаре Григориадиса к 9 годам лишения свободы по делу о метании "коктейля Молотова" в полицейских и поджоге полицейской машины во время акций против законопроекта об "иноагентах" в марте 2023 года.Григориадис не признал вины. Защитники интересов молодого человека, оппозиционеры и представители молодежных движений, которые участвовали в акциях протеста в прошлом году, утверждают, что Григориадис является "жертвой режима". Они рассчитывают на то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили помилует Григориадиса.Согласно материалам дела, 7 марта 2023 года, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели Григориадис дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля.В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение.Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, вследствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари. В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тбилисский городской суд, суд, грузия, новости, общество, происшествия