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Между Грузией и Пакистаном упрощен визовый режим
Между Грузией и Пакистаном упрощен визовый режим
Sputnik Грузия
Граждане, имеющие дипломатические и служебные паспорта, могут въезжать на территорию государства принимающей стороны и покидать ее через пограничный пункт... 12.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Безвизовый режим вступил в силу между Грузией и Пакистаном – соглашение касается передвижения граждан, имеющих дипломатические и официальные/служебные паспорта. Соответствующее соглашение было оформлено между Грузией и Пакистаном еще в сентябре 2023 года, однако вступила в силу в апреле 2024 года. Согласно информации, опубликованной на сайте Законодательного вестника Грузии, граждане каждого государства-участника, имеющие действующие дипломатические и официальные/служебные паспорта, имеют право въезжать, проехать транзитом, покидать территорию государства второй стороны и находиться в стране без визы не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Дипломатические отношения между Грузией и Пакистаном были установлены 12 мая 1994 года. В марте 2023 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал постановления об открытии в Тбилиси посольства Пакистана. Согласно постановлению правительства от 15 марта, дано разрешение на открытие консульских учреждений Исламской Республики Пакистан под руководством Почетного консула в городе Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Между Грузией и Пакистаном упрощен визовый режим
18:10 12.04.2024 (обновлено: 19:25 12.04.2024)
Граждане, имеющие дипломатические и служебные паспорта, могут въезжать на территорию государства принимающей стороны и покидать ее через пограничный пункт пропуска, открытый для международного сообщения
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Безвизовый режим вступил в силу между Грузией и Пакистаном – соглашение касается передвижения граждан, имеющих дипломатические и официальные/служебные паспорта.
Соответствующее соглашение было оформлено между Грузией и Пакистаном еще в сентябре 2023 года, однако вступила в силу в апреле 2024 года.
Согласно информации, опубликованной на сайте
Законодательного вестника Грузии, граждане каждого государства-участника, имеющие действующие дипломатические и официальные/служебные паспорта, имеют право въезжать, проехать транзитом, покидать территорию государства второй стороны и находиться в стране без визы не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
Граждане, имеющие дипломатические и официальные/служебные паспорта, могут въезжать на территорию государства принимающей стороны и покидать ее через пограничный пункт пропуска, открытый для международного сообщения, говорится в документе.
Дипломатические отношения между Грузией и Пакистаном были установлены 12 мая 1994 года.
В марте 2023 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал постановления об открытии в Тбилиси посольства Пакистана. Согласно постановлению правительства от 15 марта, дано разрешение на открытие консульских учреждений Исламской Республики Пакистан под руководством Почетного консула в городе Тбилиси.