https://sputnik-georgia.ru/20240412/nichto-ne-stoit-otkaza-ot-interesov-i-suvereniteta-gruzii--kaladze-287291721.html

Ничто не стоит отказа от интересов и суверенитета Грузии – Каладзе

Ничто не стоит отказа от интересов и суверенитета Грузии – Каладзе

Sputnik Грузия

Никому не будет дана возможность топтать интересы Грузии, заявил Каха Каладзе 12.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-12T15:59+0400

2024-04-12T15:59+0400

2024-04-12T16:11+0400

грузия

новости

политика

каха каладзе

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Ни одно объединение не стоит того, чтобы отказаться от интересов страны и суверенитета, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе, комментируя критические заявления в связи с законопроектом об "иноагентах" в Грузии.После инициирования проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти Грузии подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.9 Апреля – День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.Каладзе отметил, что для него неприемлем любой союз, который будет противостоять и препятствовать развитию страны, суверенитету и государственности. Спорный законопроект Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: – некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; – вещатель; – юридическое лицо, владеющее печатными СМИ; – юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила". Иностранная сила – это: – субъект, составляющий систему власти иностранного государства; – физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии; – юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; – организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, каха каладзе, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах