https://sputnik-georgia.ru/20240412/nichto-ne-stoit-otkaza-ot-interesov-i-suvereniteta-gruzii--kaladze-287291721.html
Ничто не стоит отказа от интересов и суверенитета Грузии – Каладзе
Ничто не стоит отказа от интересов и суверенитета Грузии – Каладзе
Sputnik Грузия
Никому не будет дана возможность топтать интересы Грузии, заявил Каха Каладзе 12.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-12T15:59+0400
2024-04-12T15:59+0400
2024-04-12T16:11+0400
грузия
новости
политика
каха каладзе
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Ни одно объединение не стоит того, чтобы отказаться от интересов страны и суверенитета, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе, комментируя критические заявления в связи с законопроектом об "иноагентах" в Грузии.После инициирования проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти Грузии подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.9 Апреля – День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.Каладзе отметил, что для него неприемлем любой союз, который будет противостоять и препятствовать развитию страны, суверенитету и государственности. Спорный законопроект Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: – некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; – вещатель; – юридическое лицо, владеющее печатными СМИ; – юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила". Иностранная сила – это: – субъект, составляющий систему власти иностранного государства; – физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии; – юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; – организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, каха каладзе, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, каха каладзе, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Ничто не стоит отказа от интересов и суверенитета Грузии – Каладзе
15:59 12.04.2024 (обновлено: 16:11 12.04.2024)
Никому не будет дана возможность топтать интересы Грузии, заявил Каха Каладзе
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Ни одно объединение не стоит того, чтобы отказаться от интересов страны и суверенитета, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе, комментируя критические заявления в связи с законопроектом об "иноагентах" в Грузии.
После инициирования проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти Грузии подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
"На самом деле для меня не имеет цены ни одно объединение, которое навредит интересам моей страны, завтрашнему дню и суверенитету, за который проливали кровь наши предки. Несколько дней назад было 9 Апреля, и мы вспоминали этих людей. Мы никому не дадим возможности топтать интересы нашей страны и суверенитет. Это касается каждого объединения", – сказал Каладзе.
9 Апреля – День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.
Каладзе отметил, что для него неприемлем любой союз, который будет противостоять и препятствовать развитию страны, суверенитету и государственности.
Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:
– некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
– юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
– юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
– субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
– физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
– юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
– организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.