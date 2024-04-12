https://sputnik-georgia.ru/20240412/npo-gruzii-bolshe-ne-smogut-vydavat-svoi-tseli-za-interesy-obschestva--ekspert-287286398.html
НПО Грузии больше не смогут выдавать свои цели за интересы общества – эксперт
НПО Грузии больше не смогут выдавать свои цели за интересы общества – эксперт
Sputnik Грузия
Закон об "иноагентах" больше не даст представителям НПО, финансируемых из-за рубежа, выдавать свои цели, продвигаемые за крупные денежные гранты, за якобы... 12.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-12T11:30+0400
2024-04-12T11:30+0400
2024-04-12T11:47+0400
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экспертное мнение
николай силаев
законопроект об иноагентах
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Об этом он заявил в ходе видеомоста, который состоялся в Международном пресс-центре Sputnik Грузия на тему "Кому выгодно, чтобы закон "об иноагентах" в Грузии считали российским?"."Когда представители НПО, которые получают крупные гранты за продвижение своих идей, начинают говорить от имени гражданского общества, то тут происходит опасная подмена понятий. Для них важный источник силы – это то, что они могут говорить от лица гражданского общества в целом. Раскрытие их финансирования как раз разоблачает эту подмену", – заявил Силаев.Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года.Против принятия данного закона категорически выступают представители НПО и оппозиционных СМИ. Западные партнеры также осуждают Грузию за повторное инициирование данного закона, хотя Евросоюз сам рассматривает принятие аналогичного канона, а в США он действует с 1938 года.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, николай силаев, законопроект об иноагентах, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, николай силаев, законопроект об иноагентах, видео
НПО Грузии больше не смогут выдавать свои цели за интересы общества – эксперт
11:30 12.04.2024 (обновлено: 11:47 12.04.2024)
Закон об "иноагентах" больше не даст представителям НПО, финансируемых из-за рубежа, выдавать свои цели, продвигаемые за крупные денежные гранты, за якобы интересы грузинского общества, считает ведущий специалист МГИМО при МИД России Николай Силаев.
Об этом он заявил в ходе видеомоста, который состоялся в Международном пресс-центре Sputnik Грузия на тему "Кому выгодно, чтобы закон "об иноагентах" в Грузии считали российским?".
"Когда представители НПО, которые получают крупные гранты за продвижение своих идей, начинают говорить от имени гражданского общества, то тут происходит опасная подмена понятий. Для них важный источник силы – это то, что они могут говорить от лица гражданского общества в целом. Раскрытие их финансирования как раз разоблачает эту подмену", – заявил Силаев.
Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года.
Против принятия данного закона категорически выступают представители НПО и оппозиционных СМИ. Западные партнеры также осуждают Грузию за повторное инициирование данного закона, хотя Евросоюз сам рассматривает принятие аналогичного канона, а в США он действует с 1938 года.