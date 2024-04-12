https://sputnik-georgia.ru/20240412/npo-gruzii-bolshe-ne-smogut-vydavat-svoi-tseli-za-interesy-obschestva--ekspert-287286398.html

НПО Грузии больше не смогут выдавать свои цели за интересы общества – эксперт

НПО Грузии больше не смогут выдавать свои цели за интересы общества – эксперт

Sputnik Грузия

Закон об "иноагентах" больше не даст представителям НПО, финансируемых из-за рубежа, выдавать свои цели, продвигаемые за крупные денежные гранты, за якобы... 12.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-12T11:30+0400

2024-04-12T11:30+0400

2024-04-12T11:47+0400

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николай силаев

законопроект об иноагентах

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Об этом он заявил в ходе видеомоста, который состоялся в Международном пресс-центре Sputnik Грузия на тему "Кому выгодно, чтобы закон "об иноагентах" в Грузии считали российским?"."Когда представители НПО, которые получают крупные гранты за продвижение своих идей, начинают говорить от имени гражданского общества, то тут происходит опасная подмена понятий. Для них важный источник силы – это то, что они могут говорить от лица гражданского общества в целом. Раскрытие их финансирования как раз разоблачает эту подмену", – заявил Силаев.Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года.Против принятия данного закона категорически выступают представители НПО и оппозиционных СМИ. Западные партнеры также осуждают Грузию за повторное инициирование данного закона, хотя Евросоюз сам рассматривает принятие аналогичного канона, а в США он действует с 1938 года.

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