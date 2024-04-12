https://sputnik-georgia.ru/20240412/pochemu-v-tbilisi-vygodnee-postroit-novyy-aeroport--predstavitel-aziatskogo-banka-287284739.html

Почему в Тбилиси выгоднее построить новый аэропорт – представитель Азиатского банка

Почему в Тбилиси выгоднее построить новый аэропорт – представитель Азиатского банка

Sputnik Грузия

Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт на территории бывшего аэродрома Вазиани стоимостью примерно в 1,3 миллиарда... 12.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-12T11:58+0400

2024-04-12T11:58+0400

2024-04-12T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Строительство нового аэропорта в Тбилиси на фоне развития туризма и роста пассажиропотока целесообразнее расширения существующего Тбилисского международного аэропорта, у которого ограничен рост пропускной способности, заявил представитель Азиатского банка развития (АБР) Георгий Кизирия. Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт на территории бывшего аэродрома Вазиани стоимостью примерно в 1,3 миллиарда долларов вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Если сделать некоторые расчеты по аэропорту и потом окажется, что мы не рассчитали на достаточное количество пассажиропотока, мы получим ситуацию, когда мы расширим существующий аэропорт, которому в ближайшее время не хватит пропускной способности, и нам придется снова строить новый аэропорт и платить дважды. Поэтому из исследований и цифр совершенно ясно, что строительство нового аэропорта целесообразно", – заявил Кизирия. По его словам, расширить существующий аэропорт Тбилиси можно, но учесть те объемы, которые может принять новый аэропорт в случае со старым аэропортом не получится, поскольку существуют определенные ограничения. Ранее, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что строительство нового аэропорта имеет ряд преимуществ. Объединение аэропортов Грузии по заданию правительства в течение года провело ряд исследований, в которых были задействованы представители различных ведомств и частного сектора, в том числе Азиатского банка развития. "Как известно, туризм является одним из основных факторов, значительно увеличивших пассажиропоток в аэропортах, особенно в аэропорту Тбилиси. Таким образом, была ясно выражена необходимость в дополнительных мощностях аэропорта. Было рассмотрено несколько вариантов, включая расширение существующего аэропорта, а также строительство нового аэропорта, конкретно вариант Вазиани", – сказал Кизирия. По его словам, это был первый этап исследования АБР, и работа будет продолжена. Организация уже начала работу над разработкой нового мастер-плана аэропорта, которую планирует завершить в течение 2024 года. Зачем нужен новый аэропорт Как ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна. Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси. На развитие аэропортов в Грузии Минэкономики выделило из бюджета на 2024 год 70 миллионов лари. Деньги будут направлены на развитие аэропортов Кутаиси, Телави и Вазиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, туризм, тбилиси, вазиани, азиатский банк развития (абр), tav georgia, авиасообщение в грузии