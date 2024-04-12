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Проблемы грузинского языка на ТВ: эксперты о возвращении профессии корректора

Проблемы грузинского языка на ТВ: эксперты о возвращении профессии корректора

Sputnik Грузия

Профессия корректора на телевидении, который будет проверять чистоту речи, – необходимость, считают спикеры круглого стола в Мутильтимедийном пресс-центре... 12.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-12T21:16+0400

2024-04-12T21:16+0400

2024-04-12T21:16+0400

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Приглашенные спикеры – поэт, публицист Нино Кутателадзе и президент Всегрузинского общества Руставели, поэт Давид Шемокмедели – сошлись во мнении, что для чистоты грузинского языка на телевидении и в прессе должна восстановиться профессия корректора."Нужно обязательно вернуть эту профессию, как я считаю. Любой думающий человек и патриот скажет, что стилист, языковой специалист должен вернуться на телевидение. Иначе это перешло все границы, язык дикторов иногда не подлежит никакой критике", – сказал Шемокмедели.По словам Кутателадзе, профессия корректора особенно актуальна сейчас, однако из-за сокращения финансирования такая должность встречается реже. "Это тяжелая работа, поэтому в основном наше телевидение и пресса не справляются с текстами", – считает Кутателадзе.Праздник был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 45 лет назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного.Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек.

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