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Реформы и чемпионат Европы – что обсудили премьер Грузии и канцлер Германии
Реформы и чемпионат Европы – что обсудили премьер Грузии и канцлер Германии
Sputnik Грузия
Грузия для дальнейшей интеграции в ЕС должна осуществить ряд институциональных, правовых и демократических реформ, заявил канцлер ФРГ 12.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-12T18:59+0400
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2024-04-12T18:59+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Перспективы развития отношений между Грузией и Германией и шаги Грузии по вступлению в Евросоюз стали главными темами обсуждения между премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и государственным канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. Это первый официальный визит Кобахидзе в Германию в ранге премьер-министра. По словам Кобахидзе, партнерство и сотрудничество достигло нового уровня, особенно в сферах защиты правопорядка, образования, культуры и науки. "Германия – одна из ведущих стран в сфере экономики и торговли, и в Грузии успешно оперируют немецкие компании, и мы обсудили те шаги, которые необходимо предпринять для привлечения интереса экономического сектора Германии к транзитным и экономическим возможностям Грузии", – сказал Кобахидзе. Стремление Грузии в ЕС Еще одной темой обсуждения премьер-министра Грузии и канцлера Германии стала интеграция Грузии в ЕС. Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата в ЕС и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов, соответствие политике ЕС, судебная реформа и другие. По его словам, Грузия для дальнейшей интеграции должна осуществить ряд институциональных, правовых и демократических реформ. "Мы, безусловно, будем активным партнером для Грузии, чтобы страна как можно скорее достигла больших успехов на пути в Европу и выполнила необходимые критерии", – сказал Шольц. В свою очередь премьер Грузии отметил, что поддержка Германии имеет большое значение для страны. "С 90-х годов поддержка Германии играет особую роль в развитии нашей страны. И благодарны за эту поддержку. Безусловно, на пути нашей европейской интеграции поддержка Германии имеет огромное значение", – заявил Кобахидзе. Приглашение и будущий чемпионат "Уверен, что интерес Германии к Грузии еще больше возрастет после того, как в июне этого года сборная Грузии впервые в истории независимости страны примет участие в чемпионате Европы в Германии. И я желаю нашей команде успехов", – заявил Кобахидзе. Кроме того, глава правительства пригласил Олафа Шольца в Грузию. В рамках визита премьер-министр Грузии также встретился с президентом бундестага Бербелл Басс и президентом Германии Франком-Вальтером Штанмайером.Грузия и Германия установили дипломатические отношения в 1992 года. С тех пор страны подписали более 50 актов о сотрудничестве в разных сферах, упрощении системы налогообложения, способствовании инвестициям. В Грузии работают немецкие компании "Хайдельбергцемент", "Кнауф", "Хенкель" и другие. Кроме того, страны активно проводят различные бизнес и туристические форумы. Объем немецких инвестиций в 2023 году составил 21,9 миллиона долларов. Торговый оборот между странами превышает один миллиард долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, германия, берлин, ираклий кобахидзе
грузия, новости, политика, германия, берлин, ираклий кобахидзе
Реформы и чемпионат Европы – что обсудили премьер Грузии и канцлер Германии
Грузия для дальнейшей интеграции в ЕС должна осуществить ряд институциональных, правовых и демократических реформ, заявил канцлер ФРГ
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Перспективы развития отношений между Грузией и Германией и шаги Грузии по вступлению в Евросоюз стали главными темами обсуждения между премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и государственным канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.
Это первый официальный визит Кобахидзе в Германию в ранге премьер-министра.
"Сегодня мы обсудили все сферы сотрудничества: политическое, экономическое сотрудничество, сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Все измерения нашего сотрудничества важны, и я надеюсь, что тесное сотрудничество продолжится и в будущем", – сказал Кобахидзе на совместном брифинге с Шольцем.
По словам Кобахидзе, партнерство и сотрудничество достигло нового уровня, особенно в сферах защиты правопорядка, образования, культуры и науки.
"Германия – одна из ведущих стран в сфере экономики и торговли, и в Грузии успешно оперируют немецкие компании, и мы обсудили те шаги, которые необходимо предпринять для привлечения интереса экономического сектора Германии к транзитным и экономическим возможностям Грузии", – сказал Кобахидзе.
Еще одной темой обсуждения премьер-министра Грузии и канцлера Германии стала интеграция Грузии в ЕС.
Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата в ЕС и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов, соответствие политике ЕС, судебная реформа и другие.
"Германия была и остается сторонником европейской перспективы Грузии, поэтому мы заботились о многих встречах, рекламировали страну, чтобы Грузия получила статус кандидата и с успехом этого добились. На этом мы не собираемся останавливаться", – сказал Шольц.
По его словам, Грузия для дальнейшей интеграции должна осуществить ряд институциональных, правовых и демократических реформ.
"Мы, безусловно, будем активным партнером для Грузии, чтобы страна как можно скорее достигла больших успехов на пути в Европу и выполнила необходимые критерии", – сказал Шольц.
В свою очередь премьер Грузии отметил, что поддержка Германии имеет большое значение для страны.
"С 90-х годов поддержка Германии играет особую роль в развитии нашей страны. И благодарны за эту поддержку. Безусловно, на пути нашей европейской интеграции поддержка Германии имеет огромное значение", – заявил Кобахидзе.
Приглашение и будущий чемпионат
"Уверен, что интерес Германии к Грузии еще больше возрастет после того, как в июне этого года сборная Грузии впервые в истории независимости страны примет участие в чемпионате Европы в Германии. И я желаю нашей команде успехов", – заявил Кобахидзе.
Кроме того, глава правительства пригласил Олафа Шольца в Грузию.
В рамках визита премьер-министр Грузии также встретился с президентом бундестага Бербелл Басс и президентом Германии Франком-Вальтером Штанмайером.
Грузия и Германия установили дипломатические отношения в 1992 года. С тех пор страны подписали более 50 актов о сотрудничестве в разных сферах, упрощении системы налогообложения, способствовании инвестициям.
В Грузии работают немецкие компании "Хайдельбергцемент", "Кнауф", "Хенкель" и другие. Кроме того, страны активно проводят различные бизнес и туристические форумы.
Объем немецких инвестиций в 2023 году составил 21,9 миллиона долларов. Торговый оборот между странами превышает один миллиард долларов.