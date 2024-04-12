https://sputnik-georgia.ru/20240412/vse-strany-ozabotyatsya-vliyaniem-inostrannykh-politicheskikh-deneg---ekspert-287286007.html

Все страны озаботятся влиянием иностранных "политических денег" – эксперт

Все страны озаботятся влиянием иностранных "политических денег" – эксперт

Sputnik Грузия

Логично, что любое правительство будет интересоваться тем, как на их территории расходуются те или иные иностранные "политические деньги", считает ведущий... 12.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-12T10:50+0400

2024-04-12T10:50+0400

2024-04-12T11:04+0400

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николай силаев

законопроект об иноагентах

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Об этом он заявил в ходе видеомоста, который состоялся в Международном пресс-центре Sputnik Грузия на тему "Кому выгодно, чтобы закон "об иноагентах" в Грузии считали российским?"."Все правительства хотят, чтобы эта сфера была для них прозрачной. Я думаю, что и в интересах общества, чтобы эта сфера была прозрачной. Есть такие определения, как "гражданство" и "демократия", и есть определенный круг людей, который относится к этим понятиям. И эти люди решают, куда двигаться стране. Если у вас постоянно в обсуждении политического курса присутствуют иностранные деньги, то возникает вопрос, какую роль тогда на самом деле играют "гражданство" и "демократия", – заявил Силаев.Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года.

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