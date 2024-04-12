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Языковой иммунитет и варваризмы – в прошлом и сегодня

Языковой иммунитет и варваризмы – в прошлом и сегодня

Sputnik Грузия

Варваризмы – сегодня одна из главных проблем в современном грузинском языке, сказал доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Грузии... 12.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-12T20:09+0400

2024-04-12T20:09+0400

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Круглый стол был посвящен Дню родного языка (Дедаэнис дге), который ежегодно отмечается 14 апреля по всей Грузии.По словам спикера, варваризмы на сегодняшний день заполонили грузинский язык. Подрастающее поколение порой даже не замечает "паразитов" в своей речи. "В мое время использование варваризмов было стыдным, сегодня дети не знают, что "короче" и "вообще" не грузинские слова. Тогда мы об этом знали, потому что был, как я его называю, языковой иммунитет. У кого есть языковой иммунитет, тому ничего не угрожает, потому что знает, какие опасности есть у паразитов, варваризмов", – сказал Арабули.Праздник был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 45 лет назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного.Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек.

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