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Языковой иммунитет и варваризмы – в прошлом и сегодня
Языковой иммунитет и варваризмы – в прошлом и сегодня
Sputnik Грузия
Варваризмы – сегодня одна из главных проблем в современном грузинском языке, сказал доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Грузии... 12.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-12T20:09+0400
2024-04-12T20:09+0400
2024-04-12T20:09+0400
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Круглый стол был посвящен Дню родного языка (Дедаэнис дге), который ежегодно отмечается 14 апреля по всей Грузии.По словам спикера, варваризмы на сегодняшний день заполонили грузинский язык. Подрастающее поколение порой даже не замечает "паразитов" в своей речи. "В мое время использование варваризмов было стыдным, сегодня дети не знают, что "короче" и "вообще" не грузинские слова. Тогда мы об этом знали, потому что был, как я его называю, языковой иммунитет. У кого есть языковой иммунитет, тому ничего не угрожает, потому что знает, какие опасности есть у паразитов, варваризмов", – сказал Арабули.Праздник был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 45 лет назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного.Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео
Языковой иммунитет и варваризмы – в прошлом и сегодня
Варваризмы – сегодня одна из главных проблем в современном грузинском языке, сказал доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Грузии Автандил Арабули в ходе круглого стола в Мутильтимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Круглый стол был посвящен Дню родного языка (Дедаэнис дге), который ежегодно отмечается 14 апреля по всей Грузии.
По словам спикера, варваризмы на сегодняшний день заполонили грузинский язык. Подрастающее поколение порой даже не замечает "паразитов" в своей речи.
"В мое время использование варваризмов было стыдным, сегодня дети не знают, что "короче" и "вообще" не грузинские слова. Тогда мы об этом знали, потому что был, как я его называю, языковой иммунитет. У кого есть языковой иммунитет, тому ничего не угрожает, потому что знает, какие опасности есть у паразитов, варваризмов", – сказал Арабули.
Праздник был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 45 лет назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного.
Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек.