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Коммунальные компании в Грузии будут проверять чаще – глава регулятора
Коммунальные компании в Грузии будут проверять чаще – глава регулятора
Sputnik Грузия
Систематизация регулирующего аудита деятельности компаний будет способствовать повышению прозрачности их деятельности, считает глава комиссии 13.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-13T11:21+0400
2024-04-13T11:21+0400
2024-04-13T11:21+0400
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давид нармания
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национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) будет осуществлять внеплановый аудит коммунальных компаний, работающих в регулируемых секторах, заявил председатель комиссии Давид Нармания. Согласно решению GNERC, наряду с плановым регулирующим аудитом будет систематически проводиться внеплановый аудит, который предполагает изучение финансового и технического состояния регулирующих компаний, цели совершаемых ими закупок, установление связи/необходимости расходов, определение их целесообразности и разумности. По его словам, систематизация регулирующего аудита деятельности компаний будет способствовать повышению прозрачности их деятельности и рациональному расходованию финансовых средств. С этой целью в комиссии создан специальный департамент, функциями которого, параллельно с аудитом затрат, осуществляемых в целях тарифообразования, является сравнительный анализ затрат регулируемых предприятий в соответствии с заранее установленными критериями. В функции нового департамента входят разработка, внедрение и мониторинг единой системы бухгалтерского учета, изучение и анализ отчетности, представляемой компанией в соответствии с единой системой бухгалтерского учета. Также разработка правил и инструкций по аудиту регулирования затрат, перечня документов, представляемых вместе с тарифной заявкой, разработка плана аудита и планирование процесса аудита, рассмотрение тарифных заявок и прилагаемые материалы, представленные компаниями, и подготовка соответствующих заключений, изучение/анализ прогнозных тарифных затрат и определение соответствующей суммы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, давид нармания, энергетика грузии, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
грузия, экономика, новости, давид нармания, энергетика грузии, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
Коммунальные компании в Грузии будут проверять чаще – глава регулятора
Систематизация регулирующего аудита деятельности компаний будет способствовать повышению прозрачности их деятельности, считает глава комиссии
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) будет осуществлять внеплановый аудит коммунальных компаний, работающих в регулируемых секторах, заявил председатель комиссии Давид Нармания.
Согласно решению GNERC, наряду с плановым регулирующим аудитом будет систематически проводиться внеплановый аудит, который предполагает изучение финансового и технического состояния регулирующих компаний, цели совершаемых ими закупок, установление связи/необходимости расходов, определение их целесообразности и разумности.
"До сих пор комиссия проводила аудит компаний в период установления тарифов с целью расчета соответствующих тарифов. Считаем целесообразным придать процессу регулируемого аудита системный характер и проверить деятельность компаний по конкретным направлениям даже на внеплановой основе", – заявил Нармания в "Медиацентре Мтавари".
По его словам, систематизация регулирующего аудита деятельности компаний будет способствовать повышению прозрачности их деятельности и рациональному расходованию финансовых средств.
С этой целью в комиссии создан специальный департамент, функциями которого, параллельно с аудитом затрат, осуществляемых в целях тарифообразования, является сравнительный анализ затрат регулируемых предприятий в соответствии с заранее установленными критериями.
В функции нового департамента входят разработка, внедрение и мониторинг единой системы бухгалтерского учета, изучение и анализ отчетности, представляемой компанией в соответствии с единой системой бухгалтерского учета.
Также разработка правил и инструкций по аудиту регулирования затрат, перечня документов, представляемых вместе с тарифной заявкой, разработка плана аудита и планирование процесса аудита, рассмотрение тарифных заявок и прилагаемые материалы, представленные компаниями, и подготовка соответствующих заключений, изучение/анализ прогнозных тарифных затрат и определение соответствующей суммы.