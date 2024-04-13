https://sputnik-georgia.ru/20240413/kommunalnye-kompanii-v-gruzii-budut-proveryat-chasche--glava-regulyatora-287304148.html

Коммунальные компании в Грузии будут проверять чаще – глава регулятора

Коммунальные компании в Грузии будут проверять чаще – глава регулятора

Sputnik Грузия

Систематизация регулирующего аудита деятельности компаний будет способствовать повышению прозрачности их деятельности, считает глава комиссии 13.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-13T11:21+0400

2024-04-13T11:21+0400

2024-04-13T11:21+0400

грузия

экономика

новости

давид нармания

энергетика грузии

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) будет осуществлять внеплановый аудит коммунальных компаний, работающих в регулируемых секторах, заявил председатель комиссии Давид Нармания. Согласно решению GNERC, наряду с плановым регулирующим аудитом будет систематически проводиться внеплановый аудит, который предполагает изучение финансового и технического состояния регулирующих компаний, цели совершаемых ими закупок, установление связи/необходимости расходов, определение их целесообразности и разумности. По его словам, систематизация регулирующего аудита деятельности компаний будет способствовать повышению прозрачности их деятельности и рациональному расходованию финансовых средств. С этой целью в комиссии создан специальный департамент, функциями которого, параллельно с аудитом затрат, осуществляемых в целях тарифообразования, является сравнительный анализ затрат регулируемых предприятий в соответствии с заранее установленными критериями. В функции нового департамента входят разработка, внедрение и мониторинг единой системы бухгалтерского учета, изучение и анализ отчетности, представляемой компанией в соответствии с единой системой бухгалтерского учета. Также разработка правил и инструкций по аудиту регулирования затрат, перечня документов, представляемых вместе с тарифной заявкой, разработка плана аудита и планирование процесса аудита, рассмотрение тарифных заявок и прилагаемые материалы, представленные компаниями, и подготовка соответствующих заключений, изучение/анализ прогнозных тарифных затрат и определение соответствующей суммы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, давид нармания, энергетика грузии, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии