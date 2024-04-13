https://sputnik-georgia.ru/20240413/na-skolko-vyrosli-pensionnye-aktivy-v-gruzii--dannye-za-mart-287305920.html

На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за март

На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за март

Sputnik Грузия

Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются до 1,5 миллиона человек 13.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-13T09:01+0400

2024-04-13T09:01+0400

2024-04-13T09:02+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 31 марта 2024 года составляет 4,8 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются до 1,5 миллиона человек. Из них выплаты получили 8,9 тысячи человек – 29,3 миллиона лари. Кроме того, Агентство обнародовало результаты доходности инвестиционных портфелей с августа 2023 года по состоянию на 31 марта 2024 года. Реальная доходность (с учетом инфляции) выглядят следующим образом: Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Официальный обменный курс лари по отношению к доллару США составляет 2,67 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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