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На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за март
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за март
Sputnik Грузия
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются до 1,5 миллиона человек 13.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-13T09:01+0400
2024-04-13T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 31 марта 2024 года составляет 4,8 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются до 1,5 миллиона человек. Из них выплаты получили 8,9 тысячи человек – 29,3 миллиона лари. Кроме того, Агентство обнародовало результаты доходности инвестиционных портфелей с августа 2023 года по состоянию на 31 марта 2024 года. Реальная доходность (с учетом инфляции) выглядят следующим образом: Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Официальный обменный курс лари по отношению к доллару США составляет 2,67 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, накопительная пенсия, пенсия, пенсионная реформа
грузия, экономика, новости, накопительная пенсия, пенсия, пенсионная реформа
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за март
09:01 13.04.2024 (обновлено: 09:02 13.04.2024)
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются до 1,5 миллиона человек
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 31 марта 2024 года составляет 4,8 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства.
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются до 1,5 миллиона человек. Из них выплаты получили 8,9 тысячи человек – 29,3 миллиона лари.
Кроме того, Агентство обнародовало
результаты доходности инвестиционных портфелей с августа 2023 года по состоянию на 31 марта 2024 года.
Реальная доходность (с учетом инфляции) выглядят следующим образом:
Консервативный портфель – 6,27%
Сбалансированный портфель – 7,73%
Динамичный портфель – 8,26%
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%.
Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.
Официальный обменный курс лари по отношению к доллару США составляет 2,67 GEL/$1.